Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que virou assunto após o fim do relacionamento com Abdul Fares Foto: reprodução rede social
Anel de R$ 6 milhões de Marina Ruy Barbosa pode não valer tudo isso
Joia dada por Abdul Fares à atriz pode valer bem menos do que a fortuna divulgada
Anel de R$ 6 milhões de Marina Ruy Barbosa pode não valer tudo isso
Joia dada por Abdul Fares à atriz pode valer bem menos do que a fortuna divulgada
Rafa Kalimann troca de salsicha e pode pagar R$ 320 mil pela escolha
Ação publicitária da concorrente Seara termina com cobrança de R$ 320 mil e disputa judicial
Silas Malafaia vê caixa da igreja minguar e perde a paciência
Pastor reclama da queda na arrecadação durante período eleitoral e cobra fidelidade financeira dos fiéis
Bomba! Lucinha Nobre e Milton Cunha entram em polêmica no Carnaval
Publicação no Instagram sobre perfil de fofocas provoca reação da porta-bandeira e comentário irreverente de Milton Cunha
Mulher Melão desabafa após ataques etaristas: ‘fiquei triste’
Em entrevista exclusiva à Coluna Andrei Lara, diretora das musas do Salgueiro fala sobre pressão estética, revela como enfrentou os ataques e afirma não ter medo de envelhecer
Xororó dá bronca em Leonardo por excesso de pornografia em grupo
Sertanejo revela que precisou chamar a atenção do amigo pelas mensagens picantes enviadas em grupo de WhatsApp
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.