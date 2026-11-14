Marina Ruy Barbosa e o anel de noivado que virou assunto após o fim do relacionamento com Abdul Fares Foto: reprodução rede social

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Andrei Lara
O anel de noivado de Marina Ruy Barbosa continua dando o que falar. Avaliada em R$ 6 milhões, a joia que a atriz ganhou do empresário Abdul Fares, em Dubai, agora enfrenta uma dúvida que nem todo o brilho dos diamantes consegue esconder: será que vale tudo isso? O apresentador Jorge Lordello colocou o preço em xeque após consultar um sobrinho que atua no mercado de joalheria de luxo. Segundo ele, a peça poderia valer várias vezes menos. O anel, com diamante central em formato navete, virou assunto em meio às notícias sobre o fim do noivado. Mas atenção: não há laudo independente divulgado que confirme o valor real. Pelo visto, até agora, a única coisa que ninguém conseguiu medir foi o tamanho dessa confusão. Afinal, uma coisa é ter um anel de milhões. Outra é ele realmente valer milhões.