Marcella Kozinski representa o Brasil no Miss Universo 2026, em Porto RicoFoto: reprodução Instagram

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Andrei Lara
Aos 26 anos, Marcella Kozinski desembarcou em Porto Rico com uma missão que o Brasil não consegue cumprir desde 1968: conquistar a coroa do Miss Universo. Natural de Curitiba, a modelo foi eleita Miss Universe Brasil representando a Ilha do Mel. Começou nos concursos aos 16 anos e já conheceu o gosto amargo da derrota, ao ficar sem classificação na disputa nacional de 2021. Agora, chegou à competição internacional com experiência, elegância e uma mala recheada de produções. No desfile de boas-vindas, apostou em um vestido verde-esmeralda. Para a grande final, guarda a sete chaves o modelo criado pelo estilista Israel Valentim.
O Brasil já conquistou duas coroas mundiais, em 1963 e 1968. De lá para cá, muito brilho, muitas faixas e nada de título. Resta saber se, desta vez, a Ilha do Mel conseguirá adoçar esse jejum de quase seis décadas.
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