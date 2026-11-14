Dira Paes se emociona ao pedir desculpas após críticas à representação do Nordeste na novela das seis - Foto: reprodução Instagram

Dira Paes se emociona ao pedir desculpas após críticas à representação do Nordeste na novela das seisFoto: reprodução Instagram

Publicado 14/11/2026 10:00

A polêmica envolvendo a novela ‘ Lá na Minha Terra ’ ganhou um novo capítulo, desta vez fora do roteiro da Globo. Após defender a representação do sertão nordestino na trama, Dira Paes apareceu nas redes sociais para pedir desculpas. A atriz, intérprete de Rosenda, admitiu estar sofrendo com a repercussão de suas declarações. “Nunca, nunca foi minha intenção magoar, ofender ninguém, muito menos esse povo sertanejo que eu admiro tanto”, afirmou. Dira também falou da angústia de não saber como reagir e da tristeza por ter provocado sentimentos negativos.

A novela vem sendo criticada por apresentar um Nordeste considerado ultrapassado e caricato por parte do público. A artista reconheceu a necessidade de aprender com o episódio e garantiu que sairá mais forte.

Pelo visto, a ficção provocou uma tempestade na vida real. E, desta vez, não houve diretor para gritar “corta”!