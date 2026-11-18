Áureo Ribeiro comenta trajetória política e planos para o quinto mandato em entrevista exclusiva à coluna Andrei Lara - Foto: arquivo pessoal

Áureo Ribeiro comenta trajetória política e planos para o quinto mandato em entrevista exclusiva à coluna Andrei LaraFoto: arquivo pessoal

Publicado 18/11/2026 10:00

Reeleito para o quinto mandato consecutivo, com quase 135 mil votos, Áureo Ribeiro abriu o jogo em entrevista exclusiva à coluna. O deputado revelou que passou 35 dias em uma cadeira de rodas após quebrar o pé durante a campanha e destacou que já destinou mais de R$ 1 bilhão em emendas parlamentares ao estado. Sobre a relação entre Lula e o governador eleito Douglas Ruas, defendeu um pacto pelo Rio, acima das diferenças políticas. Também elogiou a gestão do governador interino Ricardo Couto e afirmou manter excelente relação com o prefeito Eduardo Cavaliere. Falou ainda sobre a permanência da irmã, a secretária estadual de Cultura Danielle Barros, no governo e sobre o futuro do Solidariedade, partido do qual é vice-presidente nacional. Questionado sobre seus próximos passos, foi direto: “Estou pronto para fazer qualquer disputa política”.



Andrei Lara: Deputado, o senhor acaba de conquistar o quinto mandato consecutivo. O que essa nova vitória representa pessoalmente e qual foi o principal recado que recebeu dos eleitores durante a campanha?



Áureo Ribeiro: Primeiro, quero falar da alegria de poder disputar mais uma eleição e de prestar contas de tudo o que fizemos nos quatro mandatos que exercemos em favor da população do estado do Rio de Janeiro.



Essa vitória tem um sabor muito especial para nós. No segundo dia de campanha, sofri um acidente e quebrei o pé em dois lugares. Foi uma eleição que fizemos com muita garra e determinação, porque eu estava com a mobilidade comprometida.



Fiquei 35 dias em uma cadeira de rodas. Então, nossa agenda foi compactada. Não consegui visitar a maioria das cidades do estado. Não pude andar pela minha cidade, Duque de Caxias, nem fazer o que a política exige, que é o corpo a corpo, o contato com o eleitor, o abraço, o aperto de mão, a visita às casas, subir e descer morros, correr e estar junto da militância política, sentindo aquele calor da campanha eleitoral.



Foi uma agenda muito compactada, mas tivemos a felicidade de disputar esse quinto mandato para deputado federal e sair vitoriosos.



Tenho muita gratidão a Deus e à população do estado do Rio de Janeiro por confiarem mais uma vez no trabalho que apresentamos em Brasília e nos benefícios que levamos ao estado.



São mais de R$ 1 bilhão investidos por meio das nossas emendas parlamentares, fruto de dedicação, de muito trabalho e da conquista de obras importantes para as cidades do estado. Entre elas, estão hospitais para diversos municípios, obras de contenção que ajudaram a salvar vidas, pavimentação e abastecimento de água.



É um legado que construímos e cujos resultados pudemos colher agora, na eleição de 2026.



Andrei Lara: A sua votação no estado cresceu mais de 30% em relação a 2022. A que o senhor atribui esse avanço? Qual trabalho ou aliança considera mais importante para esse resultado?



Áureo Ribeiro: Primeiro, quero destacar o nosso time político. A gente não constrói um mandato sozinho.



É fruto de uma equipe que tem muito entendimento, que trabalha junto, que joga junto, que assessora o deputado e que está na ponta. Temos representantes em cada cidade, nossos mobilizadores locais, que nos possibilitaram prestar contas de tudo o que fizemos.



Não adianta você construir um hospital em uma cidade se não houver alguém para mostrar à população que aquele hospital foi construído com os recursos que você destinou. É preciso ter alguém que mantenha esse diálogo com as pessoas.



E a nossa equipe demonstrou muita garra e muita força porque, como fiquei com o pé quebrado, foi ela que saiu às ruas para pedir votos e fazer esse diálogo com a população.



Então, esse resultado é fruto de uma equipe que joga junto, que entende que política se faz com pessoas, que respeita as pequenas e as grandes cidades e que tem um projeto político para o estado do Rio de Janeiro.



Andrei Lara: Na capital, a sua votação mais do que dobrou em relação à última eleição, em 2022. Como o senhor está construindo essa presença fora do município de Duque de Caxias? Esse crescimento muda o tamanho das suas ambições políticas?



Áureo Ribeiro: Não. Acho que estamos construindo um trabalho em todo o estado do Rio de Janeiro.



Conseguimos, com um mandato muito presente no interior do estado, expandir agora nossa atuação para a Região Metropolitana.



Estamos muito consolidados no interior. Nosso trabalho está lá, nosso legado está no interior.



Quando você chega a Paty do Alferes, encontra a construção de um hospital. Em Conceição de Macabu, também há a construção de um hospital. Em Cardoso Moreira, temos a construção da Clínica da Mulher. Em Mendes, a construção de outro hospital.



Então, temos um legado. E esse legado fica.



Isso nos permitiu agora direcionar um pouco mais o nosso trabalho para a capital, onde mais do que dobramos a votação.



Andrei Lara: Quais são as suas prioridades no próximo mandato?



Áureo Ribeiro: Continuo da mesma maneira, com o mesmo foco.



O foco é o empreendedorismo. Entendemos que é preciso qualificar e preparar as pessoas para empreender no Brasil.



Não há emprego para todo mundo. Precisamos gerar empregos.



Então, a melhor forma de mudar essa realidade, considerando também os incentivos que o governo federal vem oferecendo aos microempreendedores individuais, os MEIs, é preparar as pessoas para o empreendedorismo no Brasil.



Depois, vem a empregabilidade, com qualificação e mão de obra preparada para ocupar os postos de trabalho. E, em seguida, a oportunidade.



Temos um projeto aqui em Duque de Caxias, o Jovem Chef Empreendedor.



Preparamos mão de obra para ser contratada por padarias e confeitarias. Hoje, essa mão de obra qualificada é escassa.



Estamos formando mais de mil alunos. E quem conclui o curso preparado está sendo contratado, porque existe uma grande demanda por esses profissionais.



E não estamos falando apenas de quem quer ser contratado por uma padaria ou confeitaria.



Estamos falando também da pessoa que quer fazer um bolo em casa para aumentar a renda familiar, ou daquela que deseja trabalhar como churrasqueiro nos fins de semana. São pessoas que podem encontrar, por meio da gastronomia, uma oportunidade de aumentar a renda.



Estamos melhorando esse ambiente.



Esse é um dos projetos. Temos também a Casa da Cultura e do Esporte e os cursos de qualificação.



Então, é isso. Estamos chegando à ponta, levando políticas públicas diretamente à população e mudando a vida das pessoas.



Andrei Lara: O senhor chegou à Câmara em 2011 e vai completar aproximadamente duas décadas no Congresso. O que mudou na sua maneira de fazer política e como evita se acomodar depois de tantas eleições?



Áureo Ribeiro: Primeiro, tenho uma cobrança individual.



Acredito que a população, quando nos dá esse voto de confiança, espera um retorno.



E a experiência que adquirimos precisa ser colocada em prática para servir melhor à população do estado do Rio de Janeiro.



A cada eleição que disputei, aumentamos a votação.



Na minha primeira eleição, foram 29 mil votos. Na segunda, 58 mil. Na terceira, 68 mil. Na quarta, 103 mil. E, na quinta, quase 135 mil votos.



Então, isso é fruto da cobrança que faço em relação ao nosso trabalho.



A experiência nos permite encurtar caminhos, assim como os relacionamentos que construímos ao longo dos anos.



Se você observar a bancada do estado do Rio de Janeiro, apenas três deputados têm o mesmo número de mandatos que nós.



Estou entre os três deputados federais mais antigos do estado do Rio de Janeiro. Outros 43 têm menos mandatos.



Então, você adquire experiência, constrói um relacionamento com os ministros, conhece os ritos da Câmara dos Deputados e os regimentos da Câmara e do Congresso Nacional.



Essa experiência permite que a gente tenha mais agilidade, chegue mais longe e consiga maior efetividade nas entregas para os municípios do estado do Rio de Janeiro.



Estou muito à vontade e afirmo a você que esse quinto mandato será o nosso melhor mandato.



Andrei Lara: Como o senhor define hoje a relação entre o seu grupo político e a família Reis, do prefeito Netinho, de Duque de Caxias?



Áureo Ribeiro: Temos uma relação construída em torno da cidade.



Quando você mora em uma cidade, convive com as pessoas, estudou na escola pública daquele município e quer vê-lo melhorar, os políticos precisam se entender para que a população seja beneficiada.



Não existe a política do “eu”. Existe a política do “nós”.



Entendemos que, quando conseguimos construir esse entendimento, viabilizamos a chegada dos recursos de Brasília à vida das pessoas. Esses recursos são aplicados pela prefeitura e ajudam a transformar a realidade da população.



Agora, exerço meu mandato com muita independência, com minhas crenças, meus valores, com aquilo em que acredito e que defendo.



Não preciso pensar igual ao prefeito. Temos divergências, mas também um objetivo em comum: mudar a vida de quem mora em Duque de Caxias.



Temos uma cidade ampla, com diversos problemas, e preciso estar em Brasília atendendo às necessidades do município, destinando recursos sempre que sou demandado.



Fui o deputado federal que mais destinou emendas parlamentares para Duque de Caxias e para os municípios do entorno.



Não adianta discurso, tem que ter ação prática.



Então, temos uma boa relação com todo mundo. Isso é importante na política: saber construir entendimentos.



Andrei Lara: Governar Duque de Caxias continua sendo um desejo seu? O senhor ainda pretende voltar a concorrer à prefeitura?



Áureo Ribeiro: Pretendo fazer o meu melhor mandato como deputado federal.



Estou no quinto mandato como deputado, e a população me deu uma vitória expressiva.



Quem define a nossa vida é o povo.



Não temos um projeto individual. Esse projeto é discutido, é dialogado. Mas, neste momento, preciso atender às necessidades da população de Duque de Caxias, especialmente diante desse novo cenário da economia brasileira.



A eleição está lá na frente. Agora, precisamos tocar o mandato e trazer resultados efetivos para quem necessita de saúde, educação e infraestrutura.



Esse é o nosso foco total.



Andrei Lara: Lula foi reeleito presidente e Douglas Ruas foi eleito governador do Rio. Como o senhor enxerga a convivência entre esses dois governos? O Rio corre o risco de continuar preso a uma disputa entre lulismo e bolsonarismo?



Áureo Ribeiro: Acho que a eleição acabou.



Já vivemos isso com Cláudio Castro. Tive a oportunidade, durante o governo Cláudio Castro, de fazer essa relação Castro-Lula, votando com Lula e também com Cláudio Castro.



Acho que vamos viver um momento em que será necessário haver diálogo em defesa do Rio de Janeiro.



Sou deputado federal, mas estou em Brasília representando a população deste estado, trabalhando pelas políticas públicas que precisam ser efetivadas aqui.



Temos um grande desafio pela frente. O governo Douglas Ruas terá um grande desafio, que é a segurança pública, principal promessa de sua campanha.



E estamos no governo federal para dar a base necessária para que o Rio de Janeiro possa avançar, voltar a gerar empregos, atrair empresas, produzir renda, melhorar a qualidade de vida e retomar os territórios.



Tudo isso exige também uma legislação mais dura. É inadmissível uma pessoa ser presa com um fuzil hoje e ser solta amanhã. Então, há questões que passam pela Câmara dos Deputados.



Acho que precisamos construir um entendimento, um pacto de futuro para o Rio de Janeiro.



Quero ajudar a construir esse entendimento entre a classe política, deixando de lado as diferenças entre lulismo e bolsonarismo e compreendendo que todos somos do Rio de Janeiro.



O estado precisa avançar e construir uma nova história, para que possamos voltar a ter orgulho de dizer que somos fluminenses, que moramos neste estado belíssimo, com tanta riqueza natural.



Mas é um estado que precisa recuperar seu protagonismo, inclusive no turismo internacional.



Andrei Lara: Qual foi o principal acerto de Lula nesse último mandato e qual foi o erro que ele precisa corrigir no próximo? O senhor se sente à vontade para fazer essa cobrança diretamente ao presidente?



Áureo Ribeiro: Acho que Lula tem experiência porque é o primeiro presidente a governar este país pela quarta vez.



Lula teve uma experiência muito positiva durante a campanha, ao compreender a importância de construir um diálogo direto com a população.



Você tinha um Lula analógico e agora começa a ter um Lula digital.



A população passou a ter mais espaço para expressar o que pensa e o que deseja. E ele passou a ter um processo de escuta mais apurado, especialmente na virada do primeiro para o segundo turno, quando Lula entrou nas redes sociais.



O próprio Lula falou que não tinha telefone celular e que agora tem.



Tenho certeza de que os desafios do Brasil são enormes. Somos um país continental. O Brasil é um quando você chega ao Paraná e outro quando chega ao Pará. São realidades e desafios completamente diferentes em cada região.



Mas acredito que, com um processo coletivo, um debate em Brasília e um pacto para levar o Brasil ao futuro, podemos avançar muito. E Lula está preparado para construir esse entendimento.



São matérias importantes que precisarão ser votadas pelo Congresso Nacional. Quero, sim, deixar minha contribuição para que possamos avançar.



O Brasil enfrenta muitos desafios hoje. Em algumas matérias, como as relacionadas ao MEI, considero que o presidente Lula acertou.



Já defendo há bastante tempo o aumento do teto do MEI e a necessidade de cuidar dos pequenos empreendedores.



Estou muito esperançoso de que possamos avançar em políticas públicas efetivas e de que a PEC da Segurança encontre um caminho para resolver grande parte dos problemas do nosso estado.



Andrei Lara: O senhor pretende integrar a base de Lula em 2027? Quais compromissos o governo precisa assumir para poder contar com o seu apoio?



Áureo Ribeiro: Primeiro, quero declarar aqui meu voto ao presidente Hugo Motta, pela clareza com que ele conduziu a Câmara e pela juventude que trouxe à Casa.



Hugo é da mesma geração que eu na Câmara dos Deputados. Chegou na eleição de 2010.



Acho que o governo do PT vai começar a compor sua base de trabalho.



Sempre trabalhei com muita independência, mas quero muito ajudar o Brasil a superar seus desafios.



Isso não será feito com discursos, mas com ações práticas.



Estou pronto para enfrentar os problemas reais e contribuir para transformar esse país gigante em uma potência mundial, como já foi, recuperando seu protagonismo internacional.



Andrei Lara: Solidariedade e PRD pediram ao TSE a entrada do Avante na federação. O que une esses partidos politicamente, além da necessidade de superar a cláusula de desempenho?



Áureo Ribeiro: Temos três partidos consolidados no Brasil.



Vamos superar a cláusula de desempenho com essa federação, que está sendo estruturada e deverá ser homologada em breve pelo Tribunal Superior Eleitoral. A partir daí, vamos construir um programa conjunto.



Somados, esses partidos têm mais de 200 vereadores no estado do Rio de Janeiro e prefeitos em mais de 13 cidades fluminenses.



Vamos abrir um grande debate para promover o crescimento dessa federação partidária no nosso estado.



Andrei Lara: Depois da sua reeleição e diante do tamanho da futura bancada, o senhor pretende assumir um papel maior na direção nacional do partido?



Áureo Ribeiro: Já sou vice-presidente nacional do Solidariedade e tenho poder de decisão.



Também sou vice-presidente da federação e presido a federação no estado do Rio de Janeiro.



Então, já temos esse protagonismo no nosso estado e no Brasil.



Mas quero ajudar a construir soluções para o país inteiro, em cada estado, como já estamos fazendo, para que possamos crescer e transformar esse crescimento em benefícios para a população brasileira.



Andrei Lara: O senhor já conversou com o governador Douglas Ruas depois da eleição? Pretende fazer oposição, manter a independência ou integrar a base do governo?



Áureo Ribeiro: Sou um político de construção.



Tenho uma relação muito boa com o governador eleito.



Ele foi secretário de Estado, e sempre tivemos um bom entendimento. Acredito que vamos ajudar a construir o Rio de Janeiro.



Então, não estamos falando aqui de oposição ou de base. Queremos ajudar a construir o Rio.



Andrei Lara: Douglas Ruas anunciou uma estrutura mais enxuta e defendeu um teto de gastos para o estado. O senhor concorda com esse caminho? Quais áreas precisam ser protegidas de cortes?



Áureo Ribeiro: Acho fundamental oferecer uma estrutura mais enxuta, desde que isso não prejudique a administração pública.



Não adianta falar que vai enxugar a estrutura do estado e depois não ter capacidade de entrega.



Um estado do tamanho do Rio de Janeiro precisa ter capacidade de entrega. Precisa ter secretários, equipes atuando diretamente nos serviços públicos e atenção às necessidades da população.



O governador, junto com toda a sua equipe, fará as avaliações necessárias para que o Rio de Janeiro possa superar os desafios que já foram colocados e que todos conhecem.



Andrei Lara: Qual é a sua avaliação do governador interino Ricardo Couto? O que a gestão dele revelou sobre a estrutura política e administrativa que encontrou no estado?



Áureo Ribeiro: Ele foi muito importante nesse momento do estado do Rio de Janeiro.



Acho que trabalhou de forma efetiva, com uma equipe técnica de qualidade, dando prioridade aos principais temas que o estado precisava enfrentar.



Fez um governo sem mídia, com muita transparência e ética, desempenhando um papel belíssimo como governador interino do estado do Rio de Janeiro.



Andrei Lara: A sua irmã, Danielle Barros, foi nomeada durante o governo Wilson Witzel e permaneceu à frente da Cultura nas gestões seguintes. Como o senhor explica essa continuidade? Qual o peso do trabalho dela e qual o peso da articulação política do seu grupo?



Áureo Ribeiro: Quero destacar que ela tem um trabalho que atravessou diversas gestões.



Ela é uma ativista e militante da cultura do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nesse caso específico, a permanência dela se deve muito mais ao trabalho realizado do que à articulação política.



Ela permaneceu no governo Ricardo Couto sem que houvesse articulação política com o governador. Foi pela capacidade técnica demonstrada. E estamos falando de um cargo de confiança.



Quem nomeia secretário é o governador do estado.



Ela desenvolveu seu trabalho de forma muito clara e objetiva, criando um ambiente que transformou o Rio de Janeiro no estado mais criativo do Brasil, implementando políticas públicas efetivas e promovendo mudanças no setor cultural fluminense.



Então, existe um trabalho realizado, e esse trabalho está colocado.



Acho que ela deu sua contribuição nesses sete anos à frente da Cultura do estado do Rio de Janeiro, sendo hoje a secretária há mais tempo no exercício do cargo no governo.



Andrei Lara: Como está a sua relação com o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere? O Solidariedade pretende integrar o projeto político dele para a capital? Já existe alguma conversa sobre 2028?



Áureo Ribeiro: O Solidariedade faz parte da base do prefeito Eduardo Cavaliere, e nossa relação é excelente.



O governo Eduardo Cavaliere é um governo de continuidade da gestão de Eduardo Paes, um governo com muitas entregas.



Fazemos parte dessa base e queremos contribuir para que o Rio de Janeiro continue avançando e se destacando no cenário.



Andrei Lara: Para encerrar, o senhor vai iniciar o quinto mandato como deputado federal. Qual é a sua ambição política daqui para frente? Pretende disputar uma prefeitura, o Senado, o governo do estado ou continuar construindo sua trajetória na Câmara dos Deputados?



Áureo Ribeiro: Quando você fala em um processo de quatro anos, em uma próxima eleição, isso ainda está muito distante.



Como você falou, já estou há quase 20 anos na Câmara dos Deputados, marca que vou completar com esse quinto mandato.



Acho que, a cada dia, temos uma inspiração política para fazer algo pelo povo.



Posso dizer a você que estou pronto para qualquer disputa política.



Estou pronto, estou preparado. Passei esses anos me dedicando, estudando orçamento público, estudando gestão pública e me capacitando para servir melhor à população do estado do Rio de Janeiro e do Brasil.



Então, vamos trabalhar, trabalhar e trabalhar, que é o que sabemos fazer.



E, mais à frente, vamos avaliar o que poderemos pensar e sonhar.