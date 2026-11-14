Caroline Xavier, Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro de 2026Foto: Divulgação/RioTur

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O Carnaval de 2027 ainda nem chegou, mas a disputa pela realeza já começou! A Riotur anunciou inscrições para o concurso que vai escolher o Rei Momo, a Rainha e as duas Princesas da folia carioca. Os interessados têm até 30 de novembro para se candidatar, seguindo as regras do edital. E não basta colocar uma coroa na cabeça e sair distribuindo sorrisos. Os concorrentes precisam mostrar samba no pé, cadência, alegria e boa comunicação. Afinal, representar o maior espetáculo da Terra exige muito mais do que fantasia bonita e pose para fotografia. Os escolhidos terão a missão de representar o Carnaval carioca e, no caso do Rei Momo e da Rainha, receber simbolicamente a chave da cidade.
Convenhamos: tem muita gente querendo a coroa, mas o difícil mesmo é ter jogo de cintura para sustentá-la!