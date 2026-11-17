Vini Jr. reconheceu a má faseRafael Ribeiro / CBF
Vini Jr. admite má fase no futebol e joga indireta para Virginia
Jogador reconhece queda de rendimento, fala da vida pessoal e deixa ex-namorada no centro das especulações
Vini Jr. admite má fase no futebol e joga indireta para Virginia
Jogador reconhece queda de rendimento, fala da vida pessoal e deixa ex-namorada no centro das especulações
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