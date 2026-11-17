Neymar deixa de seguir Virginia Fonseca, mas a influenciadora continua acompanhando o jogador - Foto: reprodução Instagram

Neymar deixa de seguir Virginia Fonseca, mas a influenciadora continua acompanhando o jogadorFoto: reprodução Instagram

Publicado 17/11/2026 08:00

Virginia Fonseca anda protagonizando uma verdadeira dança das cadeiras no Instagram. Só que, dessa vez, quem está saindo não parece disposto a voltar! Neymar deixou de seguir a influenciadora, mas ela continua acompanhando o jogador. E não parou por aí! Ingra, ex-esposa do cantor Zé Vaqueiro , também deixou de seguir Virginia depois que a loira apareceu gravando um vídeo ao lado do artista. Pelo visto, a fila de quem deixa de acompanhar a influenciadora está aumentando, mas ela não parece muito preocupada em retribuir todas as despedidas.

Agora, convenhamos: com tanta gente deixando de seguir Virginia, daqui a pouco vai ser mais fácil descobrir quem ainda acompanha a moça! E o detalhe mais curioso: Neymar foi embora da lista dela, mas Virginia continua firme na arquibancada digital do craque.

Pelo visto, nessa história, tem gente dando adeus e gente que ainda não largou o ingresso!