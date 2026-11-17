Diogo Nogueira provoca Patrícia Abravanel, que responde dizendo que não é petisco, é o banquete inteiroFoto: reprodução Instagram
Diogo Nogueira oferece petisco, mas Patrícia Abravanel quer banquete
Sambista provoca apresentadora durante o Programa Silvio Santos e recebe resposta bem-humorada
Diogo Nogueira oferece petisco, mas Patrícia Abravanel quer banquete
Sambista provoca apresentadora durante o Programa Silvio Santos e recebe resposta bem-humorada
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