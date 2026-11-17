Anitta comemora terceira indicação ao Grammy e já pensa em como conciliar a premiação com o Carnaval - Foto: reprodução Instagram

Anitta comemora terceira indicação ao Grammy e já pensa em como conciliar a premiação com o Carnaval Foto: reprodução Instagram

Publicado 17/11/2026 10:00

Anitta conquistou sua terceira indicação ao Grammy, desta vez com o álbum Equilibrivm, mas a agenda de Carnaval pode atrapalhar sua presença na cerimônia. A poderosa revelou que talvez precise recorrer aos patrocinadores para bancar um jatinho internacional, já que sua aeronave particular só voa dentro do Brasil. Como se precisasse, né? Milionária que é, dinheiro para fretar um avião certamente não deve ser o problema!

Enquanto muita gente sonha com uma passagem na classe econômica, Anitta está preocupada em atravessar o continente de jatinho. Ah, como é difícil a vida de quem nasceu para voar alto!