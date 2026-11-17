João Victor Gonçalves garante que sua relação com Lucas Pio não passa de amizade - Fotos: reprodução rede social

João Victor Gonçalves garante que sua relação com Lucas Pio não passa de amizade Fotos: reprodução rede social

Publicado 17/11/2026 11:00

João Victor Gonçalves resolveu colocar um ponto-final nos rumores de romance com o ator Lucas Pio. Segundo ele, os dois são apenas amigos, embora tenha revelado que sua própria assessoria sugeriu deixar o público acreditar na história. João preferiu esclarecer tudo de uma vez.

Bom, se ele garante que não existe romance, quem somos nós para contrariar, né?! A gente acredita!