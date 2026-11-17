João Victor Gonçalves garante que sua relação com Lucas Pio não passa de amizade Fotos: reprodução rede social
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Ator garante que os dois são apenas amigos após rumores de relacionamento
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