Poliana Rocha comemorou seus 50 anos em Goiânia, mas a ausência de Virginia Fonseca chamou a atenção - Fotos: reprodução Instagram

Poliana Rocha comemorou seus 50 anos em Goiânia, mas a ausência de Virginia Fonseca chamou a atençãoFotos: reprodução Instagram

Publicado 18/11/2026 07:00

Na festa de 50 anos de Poliana Rocha , teve bolo, parabéns e família reunida. Só faltou Virginia Fonseca ! A influenciadora não apareceu na comemoração, realizada em Goiânia, na segunda-feira (16), e bastou isso para a internet montar um verdadeiro tribunal de família. Margareth Serrão, mãe de Virginia, esteve entre os convidados, enquanto a ausência da filha alimentou especulações sobre um possível desentendimento com Leonardo.

Horas antes, Virginia havia relatado uma forte crise de enxaqueca, que a obrigou a ficar no escuro. Mas, nas redes sociais, quem ficou no escuro mesmo foi o público, sem saber o verdadeiro motivo da ausência.

Enquanto ninguém esclarece a história, uma coisa é certa: Virginia não foi à festa, mas conseguiu virar um dos assuntos da comemoração. E sem precisar apagar nenhuma velinha!