Patrícia Abravanel e Fábio Faria teriam reatado o casamento, mas continuam morando em casas separadasFoto: reprodução rede social
Patrícia Abravanel e Fábio Faria reatam, mas em casas separadas
Após crise no casamento, apresentadora e ex-ministro teriam se reconciliado, mas continuam morando em casas separadas
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