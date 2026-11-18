Zé Vaqueiro foi flagrado acompanhando uma live de Virginia Fonseca após gravar uma dancinha com a influenciadorareprodução/ Instagram
Zé Vaqueiro não desgruda de Virginia e levanta suspeitas
Após dancinha com a influenciadora, cantor aparece assistindo à live dela, enquanto ex-mulher deixa de segui-la
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Patrícia Abravanel e Fábio Faria reatam, mas em casas separadas
Após crise no casamento, apresentadora e ex-ministro teriam se reconciliado, mas continuam morando em casas separadas
Virginia falta à festa de Poliana e revive rumor de briga com Leonardo
Ausência da influenciadora no aniversário de 50 anos de Poliana Rocha reacende rumores de desentendimento com Leonardo
João Victor Gonçalves nega romance com Lucas Pio
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