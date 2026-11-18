Zé Vaqueiro foi flagrado acompanhando uma live de Virginia Fonseca após gravar uma dancinha com a influenciadora - reprodução/ Instagram

Zé Vaqueiro foi flagrado acompanhando uma live de Virginia Fonseca após gravar uma dancinha com a influenciadorareprodução/ Instagram

Publicado 18/11/2026 09:00

Virginia Fonseca mal terminou uma dancinha com Zé Vaqueiro e já conseguiu movimentar o curral das fofocas! Os dois gravaram um vídeo nos bastidores de um show em Salvador, mas quem parece não ter achado a menor graça foi Ingra Soares, ex-mulher do cantor, que deixou de seguir a influenciadora no Instagram após a publicação. E a história ganhou mais um capítulo: Zé Vaqueiro foi flagrado entre os espectadores de uma transmissão ao vivo de Virginia. Pronto! Foi o suficiente para os detetives da internet entrarem em ação.

O curioso é que, enquanto o cantor acompanha Virginia, a ex prefere manter distância, pelo menos nas redes sociais. E pensar que tudo começou com uma simples dancinha! Nesse ritmo, o próximo sucesso do sertanejo pode muito bem se chamar “Deixa de Seguir”.

Haja coreografia para tanta confusão!