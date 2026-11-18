Val Marchiori e o marido foram condenados a pagar R$ 3,4 mil por serviços elétricos em imóvel de Angra dos ReisFoto: reprodução Instagram
Val Marchiori não aceita pagar eletricista de Angra e recorre à Justiça
Socialite e marido recorrem de condenação e alegam que a conta deveria ser paga por um engenheiro
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Áureo Ribeiro: 35 dias de cadeira de rodas e a quinta vitória
Em entrevista exclusiva à coluna Andrei Lara, deputado comenta Lula, Douglas Ruas, alianças e os desafios do quinto mandato
Zé Vaqueiro não desgruda de Virginia e levanta suspeitas
Após dancinha com a influenciadora, cantor aparece assistindo à live dela, enquanto ex-mulher deixa de segui-la
Patrícia Abravanel e Fábio Faria reatam, mas em casas separadas
Após crise no casamento, apresentadora e ex-ministro teriam se reconciliado, mas continuam morando em casas separadas
Virginia falta à festa de Poliana e revive rumor de briga com Leonardo
Ausência da influenciadora no aniversário de 50 anos de Poliana Rocha reacende rumores de desentendimento com Leonardo
João Victor Gonçalves nega romance com Lucas Pio
Ator garante que os dois são apenas amigos após rumores de relacionamento
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