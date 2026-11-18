Val Marchiori e o marido foram condenados a pagar R$ 3,4 mil por serviços elétricos em imóvel de Angra dos Reis - Foto: reprodução Instagram

Val Marchiori e o marido foram condenados a pagar R$ 3,4 mil por serviços elétricos em imóvel de Angra dos ReisFoto: reprodução Instagram

Publicado 18/11/2026 10:05

Hello! Na hora de ostentar, Val Marchiori entende do assunto. Mas, quando a conta é de um eletricista, parece que o glamour perde um pouco do brilho! A socialite e o marido, Amilton Augusto, foram condenados a indenizar um profissional por uma vistoria realizada em um imóvel do casal, em Angra dos Reis. Só que Val não quer pagar e resolveu recorrer da decisão. A dupla alega que a contratação foi feita pelo engenheiro André Alves Justino, responsável pelas negociações de um projeto de energia solar na residência, e que a obrigação de pagamento seria dele.

A Justiça, em primeira instância, entendeu que o engenheiro atuou apenas como intermediário. A informação foi divulgada pela jornalista Fábia Oliveira. Agora, resta saber quem vai abrir a carteira. Porque, pelo visto, a energia pode até ser solar, mas a conta ninguém quer iluminar!

Hello, que confusão!