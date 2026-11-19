Leonor Corrêa deixa o SBT e aumenta as incertezas sobre o futuro da dramaturgia da emissora - Foto: reprodução Instagram

Leonor Corrêa deixa o SBT e aumenta as incertezas sobre o futuro da dramaturgia da emissoraFoto: reprodução Instagram

Publicado 19/11/2026 09:00

SBT demitiu ontem (18) a autora e diretora Leonor Corrêa, irmã de Faustão, aumentando ainda mais as incertezas sobre o futuro da dramaturgia da emissora. Leonor, que já teve outras passagens pelo canal, confirmou o desligamento com uma boa dose de ironia: “O passaralho de fim de ano”, comentou.

A saída da profissional é mais um sinal das dificuldades enfrentadas pela produção de novelas na emissora fundada por Silvio Santos. E olha que o SBT já teve seus dias de glória na dramaturgia. Agora, pelo visto, o maior suspense não está no último capítulo de uma novela, mas nos bastidores da própria emissora. A pergunta é: ainda haverá elenco para o próximo capítulo?