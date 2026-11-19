Leonor Corrêa deixa o SBT e aumenta as incertezas sobre o futuro da dramaturgia da emissoraFoto: reprodução Instagram
Leonor Corrêa é demitida e dramaturgia do SBT fica ameaçada
Saída da autora aumenta as dúvidas sobre o futuro das novelas na emissora de Silvio Santos
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