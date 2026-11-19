Protagonistas do GTA VI, jogo que virou assunto até por supostos atestados médicos para garantir a jogatinaFoto: reprodução rede social
GTA VI vira febre e até atestado médico entra no jogo
Lançamento bilionário movimenta o mundo dos games e GloboNews chama atenção para quem estaria faltando ao trabalho para jogar
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