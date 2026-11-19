Protagonistas do GTA VI, jogo que virou assunto até por supostos atestados médicos para garantir a jogatina - Foto: reprodução rede social

Protagonistas do GTA VI, jogo que virou assunto até por supostos atestados médicos para garantir a jogatinaFoto: reprodução rede social

Publicado 19/11/2026 10:00

GTA VI chega hoje (19) ao mercado cercado de números impressionantes e uma polêmica que ultrapassou as telas dos videogames. Segundo estimativas do setor, o jogo já ultrapassou 15 milhões de cópias em pré-vendas, movimentando cerca de US$ 1,5 bilhão antes mesmo do lançamento. Mas foi uma informação comentada pela jornalista Julia Duailibi, na GloboNews, que chamou atenção: haveria jogadores até arrumando atestados médicos para faltar ao trabalho e passar o dia diante da televisão. A história, embora sem comprovação, rendeu repercussão nas redes sociais.

Na ficção, GTA permite cometer crimes, fugir da polícia e desafiar as regras. Na vida real, pelo visto, alguns fãs estariam dispostos a começar a aventura enganando o próprio patrão. Com o lançamento na véspera do feriado, um atestado médico pode garantir quatro dias de jogatina. Se a moda pega, o GTA VI vai movimentar não apenas o mundo dos games, mas também os consultórios médicos.

E o patrão? Que lute!