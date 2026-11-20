Valdemiro Santiago faz apelo por ofertas para tentar impedir o leilão da sede da Igreja Mundial do Poder de DeusFoto: reprodução Instagram
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Jornalista critica atitude de Anitta no Carnaval, questiona maturidade de Vini Jr. e surpreende ao dar segunda chance a Cariúcha
Cavaliere incendeia as redes com mistério sobre shows em Copacabana
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Val Marchiori não aceita pagar eletricista de Angra e recorre à Justiça
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