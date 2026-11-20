Valdemiro Santiago faz apelo por ofertas para tentar impedir o leilão da sede da Igreja Mundial do Poder de Deus - Foto: reprodução Instagram

Valdemiro Santiago faz apelo por ofertas para tentar impedir o leilão da sede da Igreja Mundial do Poder de DeusFoto: reprodução Instagram

Publicado 20/11/2026 07:00

O pastor Valdemiro Santiago , fundador da Igreja Mundial do Poder de Deus, voltou a recorrer à generosidade dos fiéis. Desta vez, o apelo não é para construir um novo templo, ampliar a obra ou financiar alguma missão evangelizadora. É para tentar impedir que a sede principal da igreja vá parar em um leilão judicial. Em vídeo, o religioso pede que pastores, bispos, missionários, empresários e seguidores façam uma “oferta generosa” para ajudar a preservar o patrimônio da instituição. Segundo ele, a tentativa de levar o imóvel a leilão não é recente, mas a situação teria se agravado.

E não é de hoje que as contas da Igreja Mundial parecem precisar de uma intervenção divina. A instituição acumula um histórico de cobranças judiciais por dívidas. Em 2024, a Justiça chegou a determinar o leilão da sede localizada no Brás, em São Paulo, para quitar débitos de aluguel. Neste ano, até um helicóptero da igreja foi alvo de penhora judicial. Apesar do novo apelo, ainda não há confirmação independente de uma data para outro leilão da sede.

No discurso, Valdemiro faz questão de esclarecer que ninguém está pagando por bênçãos, milagres ou atendimento espiritual. Afinal, como ele próprio lembrou, o que vem de Deus é dado de graça. O detalhe é que, para manter a estrutura da igreja funcionando, a conta continua chegando aos fiéis. Porque a fé pode até remover montanhas, mas boleto vencido não desaparece com oração.