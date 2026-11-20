Neymar entra na brincadeira e dança ao som de "Alô, Virgínia" durante aquecimento para partida do Santos - Foto: reprodução Instagram / Diego Sanches

Neymar entra na brincadeira e dança ao som de "Alô, Virgínia" durante aquecimento para partida do Santos Foto: reprodução Instagram / Diego Sanches

Publicado 20/11/2026 08:00

Depois de toda a confusão envolvendo seu nome e o de Virginia Fonseca Neymar resolveu levar uma provocação na esportiva. O jogador, que recentemente se mostrou indignado com os rumores de que teria trocado beijos com a influenciadora durante uma festa em São Paulo, negou a história, publicou um textão nas redes sociais e até deixou de segui-la. A assessoria de Virginia também desmentiu o suposto envolvimento. Mas, durante o aquecimento para a partida entre Santos e Coritiba, na quarta-feira (18), a torcida adversária colocou para tocar “Alô, Virginia”. E Neymar? Entrou no clima e dançou! A cena chamou atenção justamente por acontecer poucos dias depois de tanta repercussão. Há quem ache que ele deveria ter ignorado a provocação, enquanto outros enxergam apenas uma reação bem-humorada. Afinal, o jogador não é obrigado a transformar cada brincadeira em uma nova polêmica. Talvez tenha feito o mais simples: levou na esportiva e deixou a música tocar.

E você, teria dançado ou ficado parado?