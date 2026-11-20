Lucas Guimarães se emociona ao revelar as dificuldades financeiras para manter seu programa no SBTFoto: reprodução Instagram
Lucas Guimarães chora ao revelar crise financeira de programa no SBT
Apresentador diz que não consegue mais bancar os custos da atração e enfrenta dificuldades para conquistar patrocinadores
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Neymar dança ao som de música de Virginia em campo
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Valdemiro Santiago pede dinheiro aos fiéis para salvar sede da igreja
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Leonor Corrêa é demitida e dramaturgia do SBT fica ameaçada
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Eita Lucas! Sonia Abrão detona Anitta e Vini Jr. e perdoa Cariúcha
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