Lucas Guimarães se emociona ao revelar as dificuldades financeiras para manter seu programa no SBT - Foto: reprodução Instagram

Lucas Guimarães se emociona ao revelar as dificuldades financeiras para manter seu programa no SBTFoto: reprodução Instagram

Publicado 20/11/2026 09:00

A situação não anda nada fácil para Lucas Guimarães . O apresentador caiu no choro ao revelar que não consegue mais tirar dinheiro do próprio bolso para manter o Eita, Lucas!, no SBT. Mesmo com milhões de seguidores e forte presença nas redes sociais, ele enfrenta dificuldades para conseguir patrocinadores que sustentem os altos custos da atração. O episódio escancara um problema que atinge boa parte da televisão brasileira: a queda nas receitas publicitárias, a mudança nos hábitos do público e a dependência que muitas produções criaram do dinheiro das casas de apostas. E tem mais: apesar de todo o investimento, o programa de Lucas nunca conseguiu alcançar o sucesso esperado na emissora.

Mas nem tudo são lágrimas. Segundo informações de bastidores, o apresentador pode integrar o elenco do próximo Big Brother Brasil, na Globo. Se a especulação se confirmar, Lucas poderá sair de um programa que precisava bancar para outro em que, além de não pagar a produção, ainda poderá receber cachê.

No mundo da televisão, até o prejuízo pode virar oportunidade.