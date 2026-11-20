Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho estarão juntos no show especial de Natal em Copacabana, no dia 26 de dezembro Foto: reprodução rede social
Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão juntos no Natal de Copacabana
Trio de estrelas do samba se apresenta gratuitamente em 26 de dezembro, em evento promovido pela Prefeitura do Rio e Riotur
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