Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho estarão juntos no show especial de Natal em Copacabana, no dia 26 de dezembro - Foto: reprodução rede social

Jorge Aragão, Alcione e Zeca Pagodinho estarão juntos no show especial de Natal em Copacabana, no dia 26 de dezembro Foto: reprodução rede social

Publicado 20/11/2026 11:00