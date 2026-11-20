Aurora Eunibe, dispensada da comissão de frente da Paraíso do Tuiuti, acusa coreógrafo de machismo e misoginia - Foto: reprodução rede social

Aurora Eunibe, dispensada da comissão de frente da Paraíso do Tuiuti, acusa coreógrafo de machismo e misoginiaFoto: reprodução rede social

Publicado 20/11/2026 12:00

O Carnaval ainda nem chegou, mas os bastidores da Paraíso do Tuiuti já estão movimentados. A dispensa da travesti Aurora Eunibe da comissão de frente da escola provocou uma polêmica nas redes sociais. Aurora afirma que foi desligada após questionar supostas atitudes machistas e misóginas do coreógrafo Marlon Cruz. Segundo ela, o pedido era por respeito e empatia no tratamento das integrantes, mas o resultado foi sua saída do grupo. Marlon, por sua vez, apresenta outra versão. O profissional sustenta que a decisão ocorreu porque Aurora fazia exigências e não conseguiu se adaptar à dinâmica da equipe, formada por 15 pessoas. Ele argumenta que os ensaios são intensos, o tempo até o Carnaval é curto e o trabalho exige disciplina e comprometimento de todos.

A discussão dividiu opiniões nas redes sociais, com manifestações favoráveis aos dois lados. Enquanto uns questionam o rigor dos ensaios, outros defendem a postura do coreógrafo. No meio dessa confusão, uma certeza: a comissão de frente da Tuiuti já conseguiu chamar atenção antes mesmo de pisar na Sapucaí. Agora, resta saber se o assunto terá um ponto final ou novos capítulos.