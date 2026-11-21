Gabriel Félix ainda bebê no colo do pai e, anos depois, segurando a filha Amelie. O influenciador passou mal enquanto jogava futebolFotos: reprodução rede social
Gabriel Félix morre e deixa filha órfã, assim como aconteceu com ele
Influenciador perdeu o pai ainda bebê e morreu aos 29 anos após passar mal durante uma partida de futebol
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Confusão nos bastidores da Paraíso do Tuiuti
Dispensa de Aurora Eunibe da comissão de frente provoca acusações de machismo e misoginia, contestadas pelo coreógrafo Marlon Cruz
Zeca Pagodinho, Alcione e Jorge Aragão juntos no Natal de Copacabana
Trio de estrelas do samba se apresenta gratuitamente em 26 de dezembro, em evento promovido pela Prefeitura do Rio e Riotur
João Silva merece mais espaço no SBT
Filho de Faustão conquista a maior audiência da emissora no sábado e mostra que carisma e talento também são herança de família
Lucas Guimarães chora ao revelar crise financeira de programa no SBT
Apresentador diz que não consegue mais bancar os custos da atração e enfrenta dificuldades para conquistar patrocinadores
Neymar dança ao som de música de Virginia em campo
Após negar rumores de envolvimento com a influenciadora, jogador leva provocação da torcida adversária na esportiva
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