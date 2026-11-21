Gabriel Félix ainda bebê no colo do pai e, anos depois, segurando a filha Amelie. O influenciador passou mal enquanto jogava futebol - Fotos: reprodução rede social

Gabriel Félix ainda bebê no colo do pai e, anos depois, segurando a filha Amelie. O influenciador passou mal enquanto jogava futebolFotos: reprodução rede social

Publicado 21/11/2026 07:00

A morte repentina do influenciador Gabriel Félix , aos 29 anos, na última quinta-feira (19), trouxe à tona uma coincidência de partir o coração. Gabriel perdeu o próprio pai quando ainda era bebê e agora sua filha, Amelie, de apenas 3 anos, terá de crescer enfrentando a mesma ausência. Uma história dolorosa que se repete uma geração depois. Segundo sua assessoria, o influenciador passou mal enquanto jogava futebol. Uma prima apontou a possibilidade de que ele tenha sofrido um mal súbito. Horas antes de morrer, Gabriel havia levado a menina para brincar em uma praça e compartilhou um registro acompanhado de uma declaração de amor: “Caraca, eu sou pai desse serzinho maravilhoso”.

Ele e a companheira, Isabelle Abreu, estavam se preparando para o casamento. Abalada, ela desabafou nas redes sociais: “Só quero que ele volte. Eu quero socorro”. O que Gabriel conheceu tão cedo, a dor de crescer sem o pai, agora passa a fazer parte da história da própria filha. Uma dessas coincidências cruéis que a vida, infelizmente, não explica.