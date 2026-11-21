William Waack no comando do Análise WW, da CNN Brasil, durante programa marcado por um barulho inusitado - Foto: reprodução CNN Brasil

William Waack no comando do Análise WW, da CNN Brasil, durante programa marcado por um barulho inusitado Foto: reprodução CNN Brasil

Publicado 21/11/2026 08:00

O jornalismo político da CNN Brasil ganhou um ingrediente que ninguém esperava. Durante o programa “Análise WW”, comandado por William Waack, um dos comentaristas fazia sua análise ao vivo quando um barulho semelhante a um pum foi captado pelo microfone. Não se sabe ao certo de onde partiu o som, mas o episódio foi suficiente para transformar a discussão política em assunto de outra natureza.

Afinal, em Brasília, estamos acostumados a ouvir muita coisa sair pela boca dos políticos. Dessa vez, pelo visto, a análise pode ter escapado por outro lugar. E o microfone, indiscreto como sempre, não perdoou!