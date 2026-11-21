Marcella Kozinski assume o primeiro lugar em ranking internacional de favoritas ao Miss Universo 2026 - Foto: reprodução Instagram

Marcella Kozinski assume o primeiro lugar em ranking internacional de favoritas ao Miss Universo 2026Foto: reprodução Instagram

Publicado 21/11/2026 09:00

A Miss Brasil 2027 Marcella Kozinski ganhou um motivo especial para comemorar na reta decisiva do Miss Universo 2026. Ontem (20), a representante do país apareceu em primeiro lugar no ranking de uma das mais respeitadas páginas internacionais especializadas em concursos de beleza. O destaque está na mudança de posição: Marcella, que até então não figurava entre as cinco primeiras colocadas da avaliação, passou a ocupar o topo da lista. A novidade movimentou os bastidores da competição e aumentou ainda mais as expectativas da torcida brasileira. Embora a classificação seja independente e não tenha influência sobre a decisão dos jurados, o reconhecimento internacional reforça o protagonismo de Marcella na disputa.

E, pelo visto, o Brasil tem bons motivos para sonhar com mais uma coroa de Miss Universo!