Luiz Bacci teve entrevista exibida pelo TV Fama durante falha técnica que deixou a RedeTV! quase dez minutos fora do ar - Foto: reprodução Instagram

Luiz Bacci teve entrevista exibida pelo TV Fama durante falha técnica que deixou a RedeTV! quase dez minutos fora do ar Foto: reprodução Instagram

Publicado 21/11/2026 11:00