Luiz Bacci teve entrevista exibida pelo TV Fama durante falha técnica que deixou a RedeTV! quase dez minutos fora do ar Foto: reprodução Instagram
RedeTV! sai do ar durante entrevista com Luiz Bacci
Emissora enfrenta falha técnica e fica quase dez minutos sem sinal durante exibição do TV Fama
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