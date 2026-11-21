Embarcações navegam pelas águas de Angra dos Reis, cidade que recebe o 2º Salão de Usados Náutica, com barcos de até R$ 35 milhões - Foto: reprodução rede social

Embarcações navegam pelas águas de Angra dos Reis, cidade que recebe o 2º Salão de Usados Náutica, com barcos de até R$ 35 milhõesFoto: reprodução rede social

Publicado 21/11/2026 12:00

Quem estiver com alguns milhões sobrando na conta já tem programa para o fim de semana! Angra dos Reis recebe, até amanhã (22), o 2º Salão de Usados Náutica, na Marinas do Atlântico, no Pontal. São mais de 60 embarcações seminovas, com preços que vão de R$ 95 mil a impressionantes R$ 35 milhões. Tem barco para diferentes gostos e bolsos, embora alguns precisem ser bem generosos! O evento acontece em meio ao feriadão da Consciência Negra, quando a ocupação hoteleira da cidade deve chegar a 77,20%, segundo a ABIH-RJ. Para o presidente da Turisangra, Essiomar Gomes, o turismo náutico é um dos principais motores da economia local. Além dos barcos, o público encontra motos aquáticas, equipamentos, acessórios e gastronomia.

A entrada é gratuita, mediante credenciamento. Ou seja, mesmo quem não estiver disposto a desembolsar alguns milhões pode aproveitar para escolher o barco dos sonhos. Sonhar, pelo menos por enquanto, continua de graça!