Rodrigo Ferro (E), Carla Ferro e Ronald Day - reprodução/ rede social

Rodrigo Ferro (E), Carla Ferro e Ronald Dayreprodução/ rede social

Publicado 24/11/2026 07:00

O Brasil está com tudo e não está prosa! E não é para menos. O país acaba de conquistar um prêmio inédito no Miss Universo, um dos mais importantes concursos de beleza do planeta, que já pertenceu até ao presidente americano Donald Trump. Rodrigo Ferro , presidente do Miss Universo Brasil , foi reconhecido pela organização internacional pela melhor coordenação entre as franquias de todo o mundo. E o mais impressionante: a conquista veio logo no primeiro ano de sua gestão, superando países de enorme tradição no universo das misses, como Venezuela, Estados Unidos e França.

Ontem, em conversa exclusiva com este colunista, Rodrigo Ferro, que está em Porto Rico acompanhando a participação da brasileira Marcella Kozinski no Miss Universo, não escondeu a emoção. “É um reconhecimento de que o Brasil está fazendo uma coordenação e um show melhores do que os de países que estão há dez, vinte anos à nossa frente”, comemorou. O prêmio, concedido pela primeira vez, reconhece a excelência na preparação das candidatas, nas etapas preliminares, na produção televisiva e na realização do espetáculo. Uma conquista que coloca a organização brasileira em posição de destaque no cenário internacional.

E não há como negar que a gestão de Rodrigo Ferro está fazendo toda a diferença. O concurso nacional ganhou uma nova dimensão, com produção sofisticada, organização e visibilidade. A transmissão pela Record , que marcou o retorno da competição à televisão aberta depois de sete anos, foi um espetáculo. Hoje, a partir das 22h, a emissora transmite a grande final do Miss Universo 2026, diretamente de Porto Rico. O Brasil estará representado por Marcella Kozinski, que já chamou atenção nas preliminares com um vestido inspirado na abelha-rainha, assinado pelo estilista Mário Cézar, com ouro 24 quilates e mais de 480 horas de trabalho artesanal. Se beleza e brilho fossem suficientes para garantir a coroa, a nossa representante já teria meio caminho andado!

Rodrigo acompanha a programação internacional ao lado da esposa, Carla Ferro, e de Renata Vilani, diretora de Operações do Miss Universo Brasil. A equipe brasileira também recebeu os cumprimentos da direção mundial da competição. Mas Rodrigo fez questão de deixar claro que o troféu é apenas o começo. “Estamos muito orgulhosos do prêmio. Temos um time incrível, mas o nosso sonho, e o sonho de todo o Brasil, é trazer a coroa de volta. É para isso que vamos trabalhar incansavelmente”, afirmou.

E a movimentação não termina em Porto Rico. O Rio de Janeiro se prepara para receber duas importantes etapas da franquia brasileira. Primeiro, o Miss Universo Município do Rio de Janeiro, com incentivo da Prefeitura do Rio, por meio da Riotur. Depois, será a vez do Miss Universo Estado do Rio de Janeiro, com incentivo do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo. Ambos os concursos contam com o apoio do jornal O DIA e têm à frente da direção estadual este colunista, Andrei Lara, responsável pela representação fluminense junto à organização nacional.

A programação prevê ainda a recepção das candidatas municipais pelo prefeito Eduardo Cavaliere, ao lado do presidente da Riotur, Bernardo Fellows. Já as representantes estaduais deverão ser recebidas pelo governador em exercício, Ricardo Couto de Castro, acompanhado do secretário de Estado de Turismo, Lucas Alves.

O momento é de celebração, mas também de grandes expectativas. Afinal, depois de conquistar o reconhecimento pela organização, o Brasil quer voltar a conquistar aquilo que há décadas mobiliza os apaixonados pelos concursos de beleza: a coroa de Miss Universo. E, pelo visto, disposição para isso não vai faltar!