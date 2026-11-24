Valdemiro Santiago tem dízimos da Igreja Mundial penhorados pela Justiça - Foto: reprodução Instagram

Valdemiro Santiago tem dízimos da Igreja Mundial penhorados pela JustiçaFoto: reprodução Instagram

Publicado 24/11/2026 08:00

Parece que as orações do apóstolo Valdemiro Santiago não estão chegando ao departamento financeiro do céu. A Justiça de São Paulo determinou a penhora de 10% dos dízimos, ofertas e doações da Igreja Mundial do Poder de Deus para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 518 mil com um idoso de 83 anos. O valor corresponde a aluguéis atrasados de um imóvel utilizado pela instituição como templo religioso em São Sebastião, no litoral paulista.

A igreja deixou de pagar os aluguéis durante a pandemia, alegando dificuldades financeiras, e acabou condenada a desocupar o imóvel e quitar a dívida. Como o pagamento não foi realizado, a Justiça resolveu ir diretamente à fonte: a arrecadação dos fiéis. A determinação atinge a matriz regional da igreja em Santos e autoriza até apoio policial caso haja resistência ao acesso à contabilidade.

E olha que a situação não é novidade. Na última sexta-feira (20), esta coluna mostrou que Valdemiro estava pedindo uma “oferta generosa” aos fiéis para tentar impedir o leilão da sede principal da igreja, no Brás, em São Paulo. E a lista de cobranças não termina aí. Em agosto, também revelamos que o jornalista Everton Di Souza, o Fofoquito , cobrava cerca de R$ 900 mil do religioso em uma disputa judicial envolvendo serviços prestados e direitos autorais. Segundo a defesa do jornalista, apenas a primeira parcela de um acordo havia sido paga.

Agora, com mais uma dívida na Justiça, a situação financeira da Igreja Mundial volta ao noticiário. Entre aluguéis atrasados, pedidos de contribuição e cobranças judiciais, a conta parece não fechar. Pelo visto, o milagre da multiplicação anda precisando de uma ajudinha da matemática!