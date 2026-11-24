Valdemiro Santiago tem dízimos da Igreja Mundial penhorados pela JustiçaFoto: reprodução Instagram
Igreja de Valdemiro Santiago tem dízimos penhorados
Justiça determina penhora de 10% da arrecadação da Igreja Mundial para quitar dívida de R$ 518 mil com idoso de 83 anos
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