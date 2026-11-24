Solange Almeida durante sua coroação como rainha de bateria da Águia de Ouro para o Carnaval de 2027 - Foto: reprodução Instagram

Solange Almeida durante sua coroação como rainha de bateria da Águia de Ouro para o Carnaval de 2027Foto: reprodução Instagram

Publicado 24/11/2026 09:00

Gente, o que aconteceu com Solange Almeida ?! Dona de uma das vozes mais marcantes do forró brasileiro, com uma carreira de sucesso e uma trajetória que merece aplausos, a cantora resolveu se aventurar no Carnaval. No último sábado (21), foi coroada rainha de bateria da Águia de Ouro, escola de samba de São Paulo, para o desfile de 2027. Até aí, tudo maravilhoso. Afinal, talento, carisma e história não faltam à artista.

Mas a estreia, na avaliação deste colunista, ficou devendo. E olha que Solange até sabe sambar um bocadinho! O problema foi a falta de entusiasmo. A cantora que costuma incendiar plateias com sua energia no forró apareceu numa apresentação sem o brilho e a vibração que se esperavam de uma rainha de bateria. Faltou aquele molho, aquela entrega, aquele samba que contagia até quem está sentado.

E não se trata de exigir que uma cantora de forró vire passista profissional da noite para o dia. Uma rainha de bateria não precisa ser a melhor sambista da avenida, mas precisa transmitir alegria, presença e conexão com a comunidade. Solange tem tudo isso de sobra nos palcos. Por que não levou a mesma energia para a quadra?

Como costuma dizer meu amigo Gabriel Oliveira, aqui do jornal O DIA: é pop ou flop? Eu respondo: é flop! Mas calma, Solange, ainda há tempo para virar esse jogo. O Carnaval é uma festa de entrega, e talento para conquistar o público você já provou que tem. Só falta avisar ao samba que aquela Solange poderosa do forró também chegou para desfilar!