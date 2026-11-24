Solange Almeida durante sua coroação como rainha de bateria da Águia de Ouro para o Carnaval de 2027Foto: reprodução Instagram
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Consagrada no forró, cantora assume posto na Águia de Ouro, mas apresentação na coroação deixa a desejar
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