Belo e Gracyanne Barbosa ainda enfrentam pendências financeiras após o fim do casamento Foto: reprodução rede social
Belo passa vergonha e paga dívida após escândalo público
Após cobrança com carro de som na porta de casa, cantor quita dívidas envolvendo a ex-sogra, mas ainda tem pendências com Gracyanne Barbosa
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Solange Almeida: muito forró, pouco samba e nenhum brilho
Consagrada no forró, cantora assume posto na Águia de Ouro, mas apresentação na coroação deixa a desejar
Igreja de Valdemiro Santiago tem dízimos penhorados
Justiça determina penhora de 10% da arrecadação da Igreja Mundial para quitar dívida de R$ 518 mil com idoso de 83 anos
Brasil está com tudo e conquista prêmio inédito no Miss Universo
Rodrigo Ferro celebra reconhecimento internacional logo no primeiro ano de gestão e revela à coluna que o próximo desafio é trazer a coroa para o país
Angra reúne barcos de até R$ 35 milhões em salão náutico
Com mais de 60 embarcações à venda, evento movimenta o turismo e aproveita o feriadão para atrair compradores
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