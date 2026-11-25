Belo e Gracyanne Barbosa ainda enfrentam pendências financeiras após o fim do casamento - Foto: reprodução rede social

Belo e Gracyanne Barbosa ainda enfrentam pendências financeiras após o fim do casamento Foto: reprodução rede social

Publicado 25/11/2026 07:00

O casamento de Belo e Gracyanne Barbosa acabou, mas a comunhão de boletos parece longe do fim. Com as contas bancárias bloqueadas judicialmente por dívidas do ex-casal que ultrapassariam R$ 1 milhão, a musa fitness deverá ficar sem receber até a segunda parcela do cachê do Dança dos Famosos, da Globo. Como se não bastasse, Ledir Jacobina, mãe de Gracyanne, revelou que uma dívida de R$ 25 mil com a Light estava em seu nome. Segundo ela, havia ainda pendências de IPTU e condomínio, além do corte no fornecimento de água, obrigando os moradores a recorrer a um poço.

O curioso é que, mesmo após o fim do casamento, Gracyanne continuou acolhendo e cuidando da mãe do cantor. A novela ganhou um novo capítulo na segunda-feira (23), quando um carro de som apareceu na porta da casa do pagodeiro para cobrar o pagamento das dívidas. E não é que funcionou? Nesta terça-feira (24), Gracyanne confirmou que Belo havia quitado as pendências da antiga residência. Ainda restam, entretanto, as dívidas envolvendo o ex-casal.

Agora, convenhamos: Belo é um cantor de sucesso, conquistou espaço na televisão e virou até ator. Qual a necessidade de se deixar expor publicamente por causa de dívidas dessa natureza? É preciso chegar ao constrangimento de ter um carro de som na porta de casa para acertar as contas? Será que o velho ditado ganhou uma nova versão: "Devo, não nego, pago quando quiser"?





