Ana Carolina foi homenageada no Altas Horas, da Globo, pelos seus 25 anos de carreiraFoto: reprodução TV Globo
Ana Carolina ganha o título de 'mãe das sapatonas'
Maria Gadú arrancou gargalhadas da cantora durante homenagem aos seus 25 anos de carreira no Altas Horas
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