Ana Carolina foi homenageada no Altas Horas, da Globo, pelos seus 25 anos de carreira - Foto: reprodução TV Globo

Ana Carolina foi homenageada no Altas Horas, da Globo, pelos seus 25 anos de carreiraFoto: reprodução TV Globo

Publicado 25/11/2026 08:00

Ana Carolina foi ao Altas Horas , da Globo, no último sábado (21), para celebrar 25 anos de carreira e saiu de lá com um título que não consta no currículo: “mãe das sapatonas”. A responsável pela declaração foi Maria Gadú , que levou a homenageada às gargalhadas. O programa reuniu nomes como Luísa Sonza, Vanessa da Mata, Bem Gil, Mãeana e Carol Biazin. Referência musical e de representatividade para diferentes gerações, Ana encerrou a homenagem cantando “Lésbica Monossilábica”.

Aliás, se dependesse da quantidade de filhas espalhadas pelo Brasil, o Dia das Mães de Ana Carolina teria de entrar no calendário nacional. Haja almoço de família!