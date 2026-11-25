As 12 escolas do Grupo Especial celebrarão o Dia Nacional do Samba com três noites de minidesfiles na Cidade do Samba - Foto: divulgação

As 12 escolas do Grupo Especial celebrarão o Dia Nacional do Samba com três noites de minidesfiles na Cidade do SambaFoto: divulgação

Publicado 25/11/2026 10:00

Celebrado oficialmente em 2 de dezembro, o Dia Nacional do Samba ganhará uma comemoração antecipada na Cidade do Samba, nos dias 27, 28 e 29 de novembro. Organizado pela Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) , o evento contará com minidesfiles das 12 escolas do Grupo Especial, que apresentarão seus sambas-enredo para o Carnaval de 2027. Na sexta-feira, desfilam União de Maricá, Beija-Flor, Paraíso do Tuiuti e Vila Isabel, com show de Marvvila e Fabinho. No sábado, é a vez de Mocidade, Unidos da Tijuca, Salgueiro e Imperatriz Leopoldinense, com show de Dilsinho. No domingo, Portela, Viradouro, Grande Rio e Mangueira encerram a programação, que também terá apresentação do grupo Menos é Mais.

Os portões abrem às 19h na sexta e às 17h no sábado e no domingo. O ingresso será trocado por um quilo de alimento não perecível, na entrada, respeitando a capacidade do espaço. Uma festa que alimenta a alma de quem ama Carnaval e ajuda a colocar comida na mesa de quem precisa. Nesse quesito, a solidariedade merece nota dez!