As 12 escolas do Grupo Especial celebrarão o Dia Nacional do Samba com três noites de minidesfiles na Cidade do SambaFoto: divulgação
Liesa celebra Dia Nacional do Samba com desfiles e shows
Cidade do Samba reúne as 12 escolas do Grupo Especial em uma programação com minidesfiles, shows e solidariedade
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Cultura carioca terá mais investimentos em 2027, afirma Cavaliere
Ao contrário do que vem sendo divulgado, orçamento do setor prevê R$ 347 milhões para 2027, cerca de R$ 50 milhões a mais
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Belo passa vergonha e paga dívida após escândalo público
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Solange Almeida: muito forró, pouco samba e nenhum brilho
Consagrada no forró, cantora assume posto na Águia de Ouro, mas apresentação na coroação deixa a desejar
Igreja de Valdemiro Santiago tem dízimos penhorados
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