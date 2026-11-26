Patrícia Abravanel se manifestou sobre os rumores de separação de Fábio Faria e pediu privacidade para a família - reprodução/Instagram

Patrícia Abravanel se manifestou sobre os rumores de separação de Fábio Faria e pediu privacidade para a famíliareprodução/Instagram

Publicado 26/11/2026 07:00

Depois de uma série de notícias sobre uma suposta crise no casamento com Fábio Faria Patrícia Abravanel resolveu se pronunciar ontem (25). A apresentadora afirmou que as informações divulgadas nos últimos dias são especulativas e não correspondem à realidade, dando a entender que o casamento não chegou ao fim. Entre os rumores, circulou a informação de que Patrícia teria discutido com o marido por telefone, no camarim do SBT. Embora não tenha mencionado diretamente a suposta separação, a filha de Silvio Santos pediu respeito à privacidade da família, lembrando que existem três crianças envolvidas nessa história.

O curioso é que, apesar do pronunciamento, Patrícia não disse expressamente se continua ou não casada com Fábio. Bastava uma frase para encerrar o assunto. Pelo visto, nem tudo no universo dos Abravanel tem direito a uma resposta definitiva. Quem esperava um “sim” ou “não” acabou recebendo um “aguarde as cenas dos próximos capítulos”.