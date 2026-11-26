Jesus Luz e a namorada, Rafaela Mesquita, que protagonizou uma cena polêmica durante o ensaio da Grande Rio - Foto: reprodução Instagram

Jesus Luz e a namorada, Rafaela Mesquita, que protagonizou uma cena polêmica durante o ensaio da Grande Rio Foto: reprodução Instagram

Publicado 26/11/2026 10:10

Rafaela Mesquita , namorada de Jesus Luz e integrante do balé do Caldeirão com Mion, protagonizou uma cena nada harmoniosa durante o ensaio da Grande Rio , na última terça-feira (24), em Duque de Caxias. Musa estreante da agremiação, Rafaela se empolgou tanto na tentativa de mostrar seu samba no pé que acabou derrubando o chocalho de uma ritmista. A expressão de descontentamento da instrumentista não passou despercebida nas redes sociais, onde a musa ganhou o apelido de “nova Virginia”. E quem apareceu para socorrer a ritmista? Jesus! Literalmente. Envergonhada, Rafaela pediu desculpas e explicou que estava nervosa por ser sua primeira vez sambando sozinha no palco da escola.

Agora, o que essas meninas estão fazendo com o samba não está no gibi! É tanto carão, cabelo pra lá, cabelo pra cá, coreografia e pose para as câmeras que só falta o principal: sambar. Desde quando saber sambar virou um detalhe para ocupar um posto de destaque numa escola de samba? Pelo amor de Jesus!



