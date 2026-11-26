João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli, intérpretes de Mau Mau e Felipe em "Quem Ama Cuida", terão novas cenas de beijo na novela - Foto: Reprodução TV Globo

João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli, intérpretes de Mau Mau e Felipe em "Quem Ama Cuida", terão novas cenas de beijo na novela Foto: Reprodução TV Globo

Publicado 26/11/2026 09:00