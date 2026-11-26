João Victor Gonçalves e Pietro Antonelli, intérpretes de Mau Mau e Felipe em "Quem Ama Cuida", terão novas cenas de beijo na novela Foto: Reprodução TV Globo
Globo libera beijo gay, mas veta cenas de sexo
Mau Mau e Felipe terão novos momentos românticos na reta final de "Quem Ama Cuida", mas cenas mais íntimas estão descartadas
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O amor é uma graça! Patrícia Abravanel estaria firme com Fábio Faria
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Cidade do Samba reúne as 12 escolas do Grupo Especial em uma programação com minidesfiles, shows e solidariedade
Cultura carioca terá mais investimentos em 2027, afirma Cavaliere
Ao contrário do que vem sendo divulgado, orçamento do setor prevê R$ 347 milhões para 2027, cerca de R$ 50 milhões a mais
Ana Carolina ganha o título de 'mãe das sapatonas'
Maria Gadú arrancou gargalhadas da cantora durante homenagem aos seus 25 anos de carreira no Altas Horas
Belo passa vergonha e paga dívida após escândalo público
Após cobrança com carro de som na porta de casa, cantor quita dívidas envolvendo a ex-sogra, mas ainda tem pendências com Gracyanne Barbosa
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