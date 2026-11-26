Sabrina Sato revelou que a escolha do nome Rio para o filho tem relação com sua paixão pela Cidade Maravilhosa - Foto: Reprodução Instagram

Sabrina Sato revelou que a escolha do nome Rio para o filho tem relação com sua paixão pela Cidade MaravilhosaFoto: Reprodução Instagram

Publicado 26/11/2026 10:00

Sabrina Sato levou sua paixão pela Cidade Maravilhosa para a certidão de nascimento do filho. A apresentadora revelou que escolheu o nome Rio pela beleza da sonoridade e pela relação afetiva que tem com o Rio de Janeiro, cidade onde afirma ser muito feliz. A escolha também faz referência ao verbo rir e aos rios de água doce.