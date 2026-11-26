Sabrina Sato revelou que a escolha do nome Rio para o filho tem relação com sua paixão pela Cidade MaravilhosaFoto: Reprodução Instagram
Sabrina Sato revela por que escolheu o nome Rio para o filho
Apresentadora revela que o nome também faz referência ao verbo rir e aos rios de água doce
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