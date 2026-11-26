Teatro da Ilha será palco da inauguração da Árvore de Natal da Ilha do Governador, com 20 metros de altura e 75 mil lâmpadas - Divulgação/ Teatro da Ilha

Teatro da Ilha será palco da inauguração da Árvore de Natal da Ilha do Governador, com 20 metros de altura e 75 mil lâmpadas Divulgação/ Teatro da Ilha

Publicado 26/11/2026 11:00

O Natal vai ganhar um brilho especial na Ilha do Governador. Com 20 metros de altura e 75 mil lâmpadas, a árvore de Natal será inaugurada nesta sexta-feira (27), às 19h, no Teatro da Ilha , com apresentação gratuita do guitarrista André Maciel e do saxofonista Miguel Ângelo. Às 21h, será a vez do Starlight Concerts, com um repertório de clássicos natalinos e ingressos entre R$ 48 e R$ 180. A árvore integra o projeto Luzes da Guanabara, assinado pela Abellie Produções, com patrocínio da Light e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa.

Aliás, o Teatro da Ilha, idealizado pelo produtor cultural Rômulo Sales, vem ampliando as opções de entretenimento na região. Com 700 lugares e uma programação diversificada, o espaço reforça a importância da descentralização da cultura no Rio de Janeiro.





