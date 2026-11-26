Teatro da Ilha será palco da inauguração da Árvore de Natal da Ilha do Governador, com 20 metros de altura e 75 mil lâmpadas Divulgação/ Teatro da Ilha
Teatro da Ilha do Governador ganha árvore de Natal com 75 mil luzes
Inauguração acontece nesta sexta-feira (27), no Teatro da Ilha, com show gratuito de MPB e concerto natalino
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