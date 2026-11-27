Belo e Rayane Figliuzzi voltaram aos holofotes após a divulgação de áudios de uma discussão marcada por xingamentos - Foto: Reprodução rede social

Belo e Rayane Figliuzzi voltaram aos holofotes após a divulgação de áudios de uma discussão marcada por xingamentosFoto: Reprodução rede social

Publicado 27/11/2026 07:00

Gente, o que está acontecendo com Belo ?! Que maré baixa é essa? É história de suposto trisal, é dívida envolvendo Gracyanne Barbosa , é ex-amiga de Rayane Figliuzzi que teria ficado com o cantor, é desmentido, é confusão… E, quando a gente pensa que o repertório de polêmicas acabou, lá vem mais uma! Desta vez, áudios divulgados pelo Portal LeoDias expõem uma discussão daquelas entre o pagodeiro e a atual namorada (Rayane).

“Você não bota limites, tem outras p*ranh*s. Você não coloca limite nas p*ranh*s.” Na sequência, o nível da conversa despenca: “Filha da p***, p****! Fora, desgraçada! Sai da minha vida!”. E a discussão continua: “Sai você, caral**! Só faz mer**. Vai se f****. Otário. V*ad*”. Ao ser chamada de prostituta, Rayane rebate: “Prostituta é quem você estava c*mendo*”.

Minha Nossa Senhora do Pagode! Que baixaria é essa? E pensar que, nesta mesma semana, Belo precisou lidar com um carro de som na porta de casa cobrando dívidas envolvendo a família da ex-mulher. Agora, são os áudios da discussão com a atual namorada que circulam pelas redes sociais.

Belo, meu querido, você é um dos maiores cantores românticos deste país, tem uma carreira consolidada, virou ator e possui um repertório musical maravilhoso. Precisa de tudo isso? Porque, ultimamente, para cada sucesso musical, parece surgir uma confusão amorosa ou financeira. Está na hora de mudar esse repertório, não acha?