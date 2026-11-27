Virginia Fonseca e o piloto de automobilismo César Ramos foram vistos jantando em São Paulo Foto: Reprodução rede social
Virginia: um piloto no jantar e um novo jogador na confusão
Seguranças do jogador impediram repórter de continuar entrevista após ensaio da Vila Isabel
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É prostituta pra lá, é v*ad* pra cá: a baixaria de Belo e Rayane
Áudios de uma discussão entre o pagodeiro e a namorada expõem gritaria, xingamentos e acusações de infidelidade
Teatro da Ilha do Governador ganha árvore de Natal com 75 mil luzes
Inauguração acontece nesta sexta-feira (27), no Teatro da Ilha, com show gratuito de MPB e concerto natalino
Namorada de Jesus Luz derruba instrumento da bateria da Grande Rio
Musa estreante derruba chocalho de ritmista durante ensaio e ganha nas redes sociais o apelido de "nova Virginia"
Sabrina Sato revela por que escolheu o nome Rio para o filho
Apresentadora revela que o nome também faz referência ao verbo rir e aos rios de água doce
Globo libera beijo gay, mas veta cenas de sexo
Mau Mau e Felipe terão novos momentos românticos na reta final de "Quem Ama Cuida", mas cenas mais íntimas estão descartadas
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