Virginia Fonseca e o piloto de automobilismo César Ramos foram vistos jantando em São Paulo - Foto: Reprodução rede social

Virginia Fonseca e o piloto de automobilismo César Ramos foram vistos jantando em São Paulo Foto: Reprodução rede social

Publicado 27/11/2026 08:00

A repórter Katharine Alves, do Portal LeoDias, voltou a ser destratada enquanto exercia sua profissão. Desta vez, o protagonista da confusão foi o jogador Kauã Elias, apontado como possível affair de Virginia Fonseca . Na última quarta-feira (25), durante um evento após o ensaio de rua da Vila Isabel, a jornalista perguntou ao atleta sobre seu suposto envolvimento com a influenciadora. O jogador sorriu, mas não confirmou nem negou o romance. A entrevista acabou sendo interrompida pelos seguranças, e a repórter precisou pedir que não colocassem as mãos nela.

Acreditem: é a mesma profissional que, em julho, foi empurrada durante uma abordagem a Virginia e Vini Jr. na praia da Reserva, episódio que, inclusive, repercutiu nesta coluna. Será que perguntar sobre Virginia virou esporte de risco?

Agora, convenhamos: a influenciadora foi vista jantando com o piloto de automobilismo César Ramos, em São Paulo, também na quarta-feira. Virginia, minha filha, trocar aquele piloto por esse jogador? O piloto me parece muito mais interessante, mais bonito e, talvez, mais polido. Se a disputa fosse pela educação, César já teria cruzado a linha de chegada enquanto Kauã ainda estaria no aquecimento.