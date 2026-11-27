Walcyr Carrasco, autor da atual novela das nove da Globo, lança seu novo livro, "Fazenda Tropical", no Rio de JaneiroFoto: Reprodução Instagram
Walcyr Carrasco lança novo livro no Rio de Janeiro
Novelista apresenta "Fazenda Tropical" hoje, na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon
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