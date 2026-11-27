Walcyr Carrasco, autor da atual novela das nove da Globo, lança seu novo livro, "Fazenda Tropical", no Rio de Janeiro - Foto: Reprodução Instagram

Walcyr Carrasco, autor da atual novela das nove da Globo, lança seu novo livro, "Fazenda Tropical", no Rio de JaneiroFoto: Reprodução Instagram

Publicado 27/11/2026 10:00