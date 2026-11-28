Cantor Belo e a namorada Rayane Figliuzzi enfrentam uma crise no relacionamento após a divulgação de um áudio com agressões verbais - Reprodução/Instagram

Cantor Belo e a namorada Rayane Figliuzzi enfrentam uma crise no relacionamento após a divulgação de um áudio com agressões verbaisReprodução/Instagram

Publicado 28/11/2026 07:00





A situação nos bastidores é ainda mais delicada. Os moradores do condomínio onde o casal reside já estariam perdendo a paciência com as constantes gritarias. Belo teria chegado ao ponto de instalar uma fechadura eletrônica no próprio quarto para impedir a entrada da namorada. Pelo visto, o cantor, que tanto cantou sobre liberdade, agora precisa de uma senha para desfrutá-la dentro da própria casa. Aos que ainda acreditavam no conto de fadas protagonizado por Belo e Rayane Figliuzzi , o áudio que veio a público na quinta-feira (26) deve ter provocado um verdadeiro choque de realidade. A gravação, que precisou passar por uma edição diante da quantidade de palavrões, escancarou a deterioração do relacionamento. Entre insultos e ofensas de ambas as partes, o que mais impressiona é o tom de desespero do pagodeiro ao gritar repetidamente: “Sai da minha vida!”.A situação nos bastidores é ainda mais delicada. Os moradores do condomínio onde o casal reside já estariam perdendo a paciência com as constantes gritarias. Belo teria chegado ao ponto de instalar uma fechadura eletrônica no próprio quarto para impedir a entrada da namorada. Pelo visto, o cantor, que tanto cantou sobre liberdade, agora precisa de uma senha para desfrutá-la dentro da própria casa.

Rayane, por sua vez, resolveu rebater a informação sobre a restrição de acesso ao quarto. A influenciadora publicou uma foto diante do espelho, com a porta aberta ao fundo, acompanhada da seguinte mensagem: “De hoje cedo! Quarto aberto. Falador passa mal, né?!”. A publicação, entretanto, não esclarece as circunstâncias da discussão registrada no áudio que veio a público.

O trunfo de Rayane



Mas por que esse relacionamento ainda perdura? Uma das informações que circulam nos bastidores é a de que Rayane estaria impondo condições para colocar um ponto final na relação. Há também relatos sobre a existência de um vídeo que estaria sendo utilizado como instrumento de chantagem. A informação, gravíssima, ainda carece de comprovação.



Em meio a esse imbróglio, não podemos ignorar as declarações de Gracyanne Barbosa, que revelou ter sofrido abuso psicológico durante o relacionamento com o cantor. Curiosamente, diante de duas situações tão delicadas, Belo emitiu uma nota oficial na qual recorreu à velha e conveniente cartilha dos famosos: afirmou respeitar a história construída com Gracyanne e informou que as questões relativas tanto ao antigo casamento quanto ao atual relacionamento com Rayane serão tratadas em âmbito privado. O que chama a atenção é que, em seu comunicado, o cantor não contestou a autenticidade da gravação, ou seja, não a desmentiu.

Prêmio Multishow e nova novela



E como será administrada toda essa crise de imagem pela Globo? Nos próximos dias, Belo deverá apresentar o Prêmio Multishow e, na segunda-feira, participar do primeiro encontro do elenco da próxima novela das sete, com estreia prevista para março, na qual interpretará o pai de três meninas. O título da trama? “Elas Que Lutem”. Há ocasiões em que a realidade dispensa a criatividade dos nossos dramaturgos. Agora, gente, com que cara Belo vai encarar a imprensa? Nossa, é muita coragem!

Um vexame!



E que fique claro: diante de tudo o que esta coluna vem apurando sobre esse relacionamento, não há espaço para a ingenuidade de eleger um mocinho e um vilão. Na nossa avaliação, Belo e Rayane são cúmplices na manutenção dessa relação desastrosa. Ambos têm demonstrado comportamentos lamentáveis. Se a intenção é despertar a simpatia do público, sinto informar que, nesse espetáculo, os dois têm feito por merecer as vaias.



Agora, convenhamos: se Belo está sendo vítima de chantagem, que procure a polícia. Se Rayane está sofrendo violência psicológica ou verbal, que faça o mesmo. Há, inclusive, uma criança nessa história, o filho da influenciadora, cuja possível exposição a esse ambiente não pode ser negligenciada.



Belo precisa compreender que preservar a intimidade é um direito, mas não pode servir de pretexto para fugir de questionamentos legítimos. Está na hora de trocar o repertório de justificativas por uma boa dose de responsabilidade. Afinal, o romantismo vende discos, mas não absolve comportamentos.