Cantor Belo e a namorada Rayane Figliuzzi enfrentam uma crise no relacionamento após a divulgação de um áudio com agressões verbaisReprodução/Instagram
A situação nos bastidores é ainda mais delicada. Os moradores do condomínio onde o casal reside já estariam perdendo a paciência com as constantes gritarias. Belo teria chegado ao ponto de instalar uma fechadura eletrônica no próprio quarto para impedir a entrada da namorada. Pelo visto, o cantor, que tanto cantou sobre liberdade, agora precisa de uma senha para desfrutá-la dentro da própria casa.
Mas por que esse relacionamento ainda perdura? Uma das informações que circulam nos bastidores é a de que Rayane estaria impondo condições para colocar um ponto final na relação. Há também relatos sobre a existência de um vídeo que estaria sendo utilizado como instrumento de chantagem. A informação, gravíssima, ainda carece de comprovação.
Em meio a esse imbróglio, não podemos ignorar as declarações de Gracyanne Barbosa, que revelou ter sofrido abuso psicológico durante o relacionamento com o cantor. Curiosamente, diante de duas situações tão delicadas, Belo emitiu uma nota oficial na qual recorreu à velha e conveniente cartilha dos famosos: afirmou respeitar a história construída com Gracyanne e informou que as questões relativas tanto ao antigo casamento quanto ao atual relacionamento com Rayane serão tratadas em âmbito privado. O que chama a atenção é que, em seu comunicado, o cantor não contestou a autenticidade da gravação, ou seja, não a desmentiu.
E como será administrada toda essa crise de imagem pela Globo? Nos próximos dias, Belo deverá apresentar o Prêmio Multishow e, na segunda-feira, participar do primeiro encontro do elenco da próxima novela das sete, com estreia prevista para março, na qual interpretará o pai de três meninas. O título da trama? “Elas Que Lutem”. Há ocasiões em que a realidade dispensa a criatividade dos nossos dramaturgos. Agora, gente, com que cara Belo vai encarar a imprensa? Nossa, é muita coragem!
Agora, convenhamos: se Belo está sendo vítima de chantagem, que procure a polícia. Se Rayane está sofrendo violência psicológica ou verbal, que faça o mesmo. Há, inclusive, uma criança nessa história, o filho da influenciadora, cuja possível exposição a esse ambiente não pode ser negligenciada.
Belo precisa compreender que preservar a intimidade é um direito, mas não pode servir de pretexto para fugir de questionamentos legítimos. Está na hora de trocar o repertório de justificativas por uma boa dose de responsabilidade. Afinal, o romantismo vende discos, mas não absolve comportamentos.
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