Ivete Sangalo e Daniel Cady, que viveram juntos por 17 anos, estão novamente solteiros após o fim de seus respectivos namoros - Foto: Reprodução Rede Social

Ivete Sangalo e Daniel Cady, que viveram juntos por 17 anos, estão novamente solteiros após o fim de seus respectivos namorosFoto: Reprodução Rede Social

Publicado 28/11/2026 08:00

Ivete Sangalo e seu ex-marido, o nutricionista Daniel Cady, com quem a cantora viveu por 17 anos e teve três filhos, estão novamente solteiros. A baiana terminou o namoro com o produtor Thiago Maia, enquanto Daniel encerrou o relacionamento com Carol Magalhães. Curiosamente, os dois estão de volta à solteirice um ano após anunciarem o fim do casamento.

Segundo amigos da cantora, Thiago seria bastante ciumento e, abre aspas, “pegajoso”. A pedido do então namorado, Ivete teria desistido de uma viagem à África do Sul, programada havia cerca de um ano, na companhia do filho Marcelo e de Daniel. O roteiro incluía conhecer o trabalho da organização Médicos Sem Fronteiras e fazer um safári. A cantora também teria deixado de frequentar as aulas de jiu-jítsu porque o ex-marido treinava no mesmo local.

Já Carol teria percebido que Daniel não estava disposto a investir em um relacionamento duradouro. A proximidade do nutricionista com Ivete também teria pesado na decisão.

Para apimentar ainda mais essa história, circula nos bastidores a informação, ainda não confirmada, de que Ivete e Daniel sequer teriam formalizado o divórcio.

Agora, cá entre nós, é curioso que a convivência entre os dois tenha supostamente provocado mais problemas nos novos relacionamentos do que na própria separação. Será que essa história ainda reserva uma reviravolta? Em se tratando de Ivete, nunca é demais lembrar que, depois de um intervalo, sempre pode haver um bis!