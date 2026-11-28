Ivete Sangalo e Daniel Cady, que viveram juntos por 17 anos, estão novamente solteiros após o fim de seus respectivos namorosFoto: Reprodução Rede Social
Ivete Sangalo e Daniel Cady: juntos até na hora de ficar solteiros
Cantora e nutricionista encerram seus respectivos namoros um ano após anunciarem o fim do casamento
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Rayane teria segredo fortíssimo de Belo, que o deixaria apavorado
Em meio a gritos, ofensas e relatos de uma suposta chantagem, uma informação de bastidores pode explicar a permanência do cantor no relacionamento
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É prostituta pra lá, é v*ad* pra cá: a baixaria de Belo e Rayane
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