Érick Jacquin, chef francês e jurado do "MasterChef Brasil", revelou mudanças em sua rotina de higiene bucal após iniciar um tratamento odontológico - Foto: Reprodução Instagram

Érick Jacquin, chef francês e jurado do "MasterChef Brasil", revelou mudanças em sua rotina de higiene bucal após iniciar um tratamento odontológicoFoto: Reprodução Instagram

Publicado 28/11/2026 09:00

Antes tarde do que nunca! O chef francês Érick Jacquin , jurado do “MasterChef Brasil”, revelou que passou a escovar os dentes diariamente após iniciar um tratamento odontológico. Sim, queridos leitores, vocês leram corretamente: diariamente!

O chef já havia causado espanto ao declarar, durante um podcast, que não gostava de tomar banho nem de escovar os dentes. Na ocasião, garantiu que não tinha mau hálito e que seus dentes eram bonitos e inteiros. Modéstia à parte, né, Jacquin?

Agora, sob orientação do dentista, o francês incorporou a escovação à sua rotina. Quem diria que um homem tão exigente com o paladar seria tão pouco exigente com a higiene do próprio instrumento de trabalho?

Pelo visto, o chef finalmente descobriu que nem tudo na vida precisa ser servido al dente.

Quanto ao banho, seguimos aguardando boas notícias!