Érick Jacquin, chef francês e jurado do "MasterChef Brasil", revelou mudanças em sua rotina de higiene bucal após iniciar um tratamento odontológicoFoto: Reprodução Instagram
Érick Jacquin descobre a escova de dentes!
Jurado do "MasterChef Brasil" revela que passou a escovar os dentes diariamente após iniciar um tratamento odontológico
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