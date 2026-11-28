Shakira retorna ao Brasil com quatro apresentações entre dezembro e janeiro e registra forte procura por ingressos - Foto: Reprodução Instagram

Shakira retorna ao Brasil com quatro apresentações entre dezembro e janeiro e registra forte procura por ingressosFoto: Reprodução Instagram

Publicado 28/11/2026 10:00

Shakira vendeu, em menos de 24 horas, mais da metade dos ingressos disponibilizados para cada uma de suas quatro próximas apresentações no Brasil.

Segundo balanço divulgado pela organização do Verão Atmosphere, Fortaleza lidera a procura, com 78% dos ingressos comercializados, seguida por Salvador, com 69%, Cariacica, com 60%, e Balneário Camboriú, com 56%.

A nova temporada brasileira da turnê “Las Mujeres Ya No Lloran” começa na noite de Réveillon, em Balneário Camboriú, seguindo para Cariacica, no dia 3 de janeiro, Salvador, no dia 6, e Fortaleza, no dia 9.

Depois de transformar uma desilusão amorosa em uma turnê mundial milionária, Shakira segue dando aulas de empreendedorismo sentimental. Enquanto algumas mulheres gastam fortunas com terapia para superar um ex, a colombiana encontrou uma maneira bastante lucrativa de resolver a questão.

Piqué que nos perdoe, mas nunca uma separação rendeu tão bons dividendos!