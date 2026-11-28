Shakira retorna ao Brasil com quatro apresentações entre dezembro e janeiro e registra forte procura por ingressosFoto: Reprodução Instagram
Shakira vende mais de 50% dos ingressos dos shows no Brasil em 24 horas
Fortaleza lidera a procura pelas apresentações da cantora colombiana, com 78% dos ingressos comercializados
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