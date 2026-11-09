Aristóteles Drummond - Arte Gerada por IA

Aristóteles DrummondArte Gerada por IA

Publicado 09/11/2026 00:00

Não custa lembrar que o Brasil, da Revolução de 30 até o fim do século XX, foi rico em notáveis juristas, magistrados e advogados de grandes bancas.



Nomes consagrados, como Francisco Campos, Vicente Rao, Miguel Reale, Alfredo Buzaid, Paulo Brossard, Sobral Pinto, Cândido Mota, Saulo Ramos, Bernardo Cabral, Nehemias Gueiros, Dário Almeida Magalhães, Nelson Diz, Oscar Corrêa e Paulo Aragão, entre outros, marcaram e marcam época, no judiciário ou bancas privadas.



Nada justifica a perda de qualidade ética e no saber dos que militam nos tribunais superiores. Os escritórios tradicionais do Rio, São Paulo, BH e Recife por vezes têm de subcontratar parentes de magistrados para atender sua clientela.



Os magistrados, por outro lado, eram homens discretos, sem buscarem presença nas mídias. Aliás, esta distorção foi agravada com os canais de rádio e televisão dos tribunais que fizeram despertar a vaidade de muitos.



Até o primeiro mandato do presidente Lula, o que menos contava em indicado ao Supremo era religião, raça, sexo e militância política; prevalecia o saber jurídico e a moral ilibada.



O país parece estar a derreter. Políticos respeitados e dedicados escasseiam e são ignorados pelas mídias. Dirigentes partidários estão cercados de restrições. Nos executivos, nos três níveis, os valores passam distante do espírito público e da probidade. A função pública virou um balcão de negócios, afastando os vocacionados para o nobre exercício da vida política.



Como reconstruir o Brasil? Como restabelecer valores éticos e morais vigentes no Império e no primeiro século de República?



Observando este quadro moral, entende-se o martelar das forças políticas, especialmente as de esquerda, no exercício da calúnia e da desinformação histórica em relação aos militares, em geral, e nos anos de tutela militar recente, em especial.



Esta situação chegou onde chegou pelo alijamento da presença moderadora e moralizadora dos militares através da história pátria. Estes sim, não roubaram e não deixaram roubar. Exemplos de austeridade e sem casos de interferência de familiares em negócios públicos.



A mais, devemos a JK e aos militares as melhores indicações para o STF.