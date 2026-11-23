Publicado 23/11/2026 00:00

Merecem aplausos da população as palavras do governador eleito do Rio de Janeiro, Douglas Ruas, sobre o trato da sociedade em relação aos policiais responsáveis pela segurança pública e aos marginais. Enquanto os policiais defendem a sociedade e correm risco de vida, os outros praticam a violência com requinte de crueldade. Mas o noticiário e políticos de esquerda pedem logo a apuração de eventual excesso que leve a óbito um bandido. Nesse ritmo, estará cada vez mais aberto o caminho da impunidade e da violência urbana.

A população aprova todo e qualquer ato que iniba a violência, que tem ganhado proporções assustadoras. Esta crise afeta a paz das famílias e de nós, trabalhadores. E já não se limita aos chamados territórios ocupados; está em toda a cidade, afetando a economia, o turismo e o emprego. O assunto é prioridade para a recuperação do Rio e de outras regiões metropolitanas.

A maioria conservadora eleita para os diferentes legislativos mostrou essa vontade popular. Falta apenas colocar o desejo em prática.

A sociedade está no limite da tolerância. Há uma perplexidade por não se entender essa cumplicidade, pois todos são atingidos, independentemente da linha ideológica. E o fenômeno parece ser mundial – as capitais europeias, por exemplo, têm, hoje, ruas ocupadas e insegurança. A diferença é que se observam limites na banalidade com que se encara o grau de violência.

O risco de sair de casa deve, ao menos, ser compartilhado. O assunto é delicado, mas tem de ser encarado com realismo. Não é brincadeira para ser politizada. Outra aberração desta neodemocracia é o direito de voto a presidiários, número que está chegando a um milhão, além das saidinhas e de outros benefícios, como a visita íntima.

Falta apenas a real vontade política de agir como deve ser.