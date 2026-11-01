Publicado 01/11/2026 00:00

Como devemos estudar Teosofia? Primeiramente – sugere a grande instrutora H.P. Blavatsky – não devemos imaginar que sabemos tudo, ou que algum homem nos círculos científicos já proferiu a última palavra sobre qualquer assunto; não suponha que os dias atuais sejam os melhores, ou que os antigos fossem supersticiosos, sem conhecimento das leis naturais.

Não se esqueça de que as artes, a filosofia, as ciências e a metafísica não surgiram com a civilização europeia.

“Se a ancestralidade pode ser algo em que se acredita, Espíritos que desceram conversaram com o homem e contaram-lhe segredos do mundo desconhecido.”

Não se esqueça de que é fácil provar que civilizações de alto nível percorreram periodicamente este globo, deixando rastros, grandes e pequenos (os livros Ísis Sem Véu e A Doutrina Secreta mostram muito bem isso).

A menos que interpretemos os sinais de forma equivocada, o dia se aproxima em que o mundo receberá as provas de que apenas as religiões antigas viviam em harmonia com a natureza, e que a ciência antiga abrangia tudo o que podia ser conhecido.

Segredos há muito guardados podem ser revelados; livros há muito esquecidos e artes há muito perdidas podem ser trazidos à luz novamente. Simultaneamente a esses ciclos sociais ou materiais, existem ciclos correspondentes no plano superior. Um deles é bastante fácil de identificar: a influência da metafísica oriental sobre a mente ocidental.

Uma era de desencantamento e reconstrução em breve começará – aliás, já começou. Um homem sábio, porém, sabe como se preparar para uma onda de influência espiritual. Os que duvidam podem ter que esperar, mas homens e mulheres de ação não podem ficar parados diante de uma oportunidade como essa.

Podemos aproveitar esse momento. Vamos!