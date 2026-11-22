Publicado 22/11/2026 00:00

Nas tradições espiritualistas do mundo, do Oriente e do Ocidente, existem livros místicos que orientam o discípulo na busca do verdadeiro autoconhecimento. Os ensinamentos visam tornar o estudante uma pessoa melhor, capaz de se tornar mais útil para auxiliar os humanos a se libertarem do jugo impiedoso da ignorância.

Um desses livros inspiradores é “A Voz do Silêncio”, cujas páginas “são extraídas do Livro dos Preceitos de Ouro, uma das obras lidas pelos estudiosos do misticismo do Oriente”. A obra foi traduzida originalmente do tibetano para o inglês por Helena P. Blavatsky, em 1889. Em 1916, foi traduzida na língua portuguesa por Fernando Pessoa. Há inúmeras edições no Brasil.

Para você ter uma ideia de seu conteúdo, trago um simples parágrafo:

“Contempla as hostes das Almas. Vê como elas pairam sobre o mar tempestuoso da vida humana, e como, exaustas, sangrando, de asas quebradas, caem, uma após outra, nas infladas ondas. Sacudidas pelos ventos ferozes, perseguidas pelos vendavais, são arrastadas para os sorvedouros e somem-se pelo primeiro grande vórtice que encontram.”

Esta é a situação em que se encontra a maioria da “humanidade órfã”, completamente enredada pelas atrações materiais, esquecida de sua origem e propósito último.

Há discípulos mais e menos avançados, mas todos podem ser úteis:

“Se te é impossível brilhar como o Sol do meio-dia sobre o monte nevado da eterna pureza, então escolhe, ó neófito, um caminho mais humilde. Aponta o caminho – embora vagamente e perdido entre a multidão – como o faz a estrela da tarde àqueles que caminham pela escuridão.”

Pelo menos um pouco podemos fazer. Tentemos. Vamos!