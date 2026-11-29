Publicado 29/11/2026 00:00

Ó Grande Espírito dos meus antepassados, esta é a minha oração. Ajuda-me a sentir o Teu impulso e a Tua mensagem.

Ajuda-me a ser justo até mesmo com aqueles que me odeiam; e, em todos os momentos, ajuda-me a ser bondoso. Se meu inimigo estiver fraco e vacilante, ajuda-me a ter o bom pensamento de que eu o perdoe. Se ele se render, inspire-me a ajudá-lo como um irmão fraco e necessitado.

Ó Grande Espírito dos meus antepassados, ajuda-me a livrar totalmente meu coração do medo. E acima de tudo, ó Deus do meu povo e da minha alma, ajuda-me a ser um homem. Ó Deus, mostra-me o caminho da sabedoria e dá-me força para segui-lo sem medo.

Ó Grande Espírito, esta é a minha oração! Faz com que o medo nunca entre em meu coração para guiar meus passos.

Ó Grande Espírito, faze-me capaz de lidar com minhas próprias situações. Dá-me a capacidade de cuidar dos meus próprios assuntos em todos os momentos e de não perder nenhuma boa oportunidade de manter a boca fechada.

Quando for minha vez de sofrer, permite que eu siga o exemplo dos queridos animais bem-educados e me retire para a solidão a fim de suportar meu sofrimento sozinho, sem incomodar os outros com minhas queixas.

Ajuda-me a vencer, se for possível que eu vença, mas — e isso, sobretudo, ó Grande Espírito — se não estiver destinado que eu vença, faz de mim, pelo menos, um bom perdedor.*

CANTO DOS OGLALA DAKOTA – Povo indígena norte-americano.

*Esta oração estava inscrita na parede do escritório do Rei George, no Palácio de Buckingham, em Londres.

