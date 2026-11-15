Quando a ingratidão apaga a memória
"E disse Jesus: Não foram dez os limpos? E onde estão os nove?" (Lucas 17.17)
É curioso perceber como o ser humano pode se acostumar rapidamente com aquilo que antes considerava uma grande bênção.
O emprego tão esperado se transforma em motivo de reclamação, a família pela qual tanto se orou passa a receber pouca atenção, e as oportunidades que um dia pareciam distantes deixam de despertar gratidão.
No Evangelho de Lucas, encontramos o relato de dez leprosos que foram curados por Jesus. Todos receberam o mesmo benefício, mas apenas um retornou para agradecer.
A pergunta feita pelo Senhor revela uma realidade que continua presente em nossos dias: nem todos os que recebem reconhecem aquilo que lhes foi concedido.
A ingratidão pode surgir quando passamos a considerar tudo como uma obrigação dos outros. Esquecemos os esforços de quem nos ajudou, os sacrifícios realizados em nosso favor e as portas que Deus abriu ao longo da caminhada.
Com o tempo, essa postura compromete relacionamentos e nos impede de reconhecer o bem que permanece ao nosso redor.
Ser grato não significa ignorar dificuldades ou fingir que tudo está bem. Significa reconhecer que, mesmo em meio às adversidades, existem motivos para agradecer.
A gratidão também precisa ser demonstrada às pessoas, por meio do reconhecimento, do respeito e de atitudes que expressem consideração.
Talvez seja necessário olhar novamente para aquilo que já possuímos e recordar o quanto desejávamos algumas das coisas que hoje fazem parte de nossa rotina.
Quem preserva a gratidão aprende a reconhecer a bondade de Deus nas grandes conquistas e nos acontecimentos mais simples da vida.
ORAÇÃO
Senhor meu Deus, livra meu coração da ingratidão e do esquecimento. Ensina-me a viver com contentamento e a expressar minha gratidão por palavras e atitudes. Em nome de Jesus. Amém.
COLUNA CAMINHO DA SABEDORIA
Quando a ingratidão apaga a memória
"E disse Jesus: Não foram dez os limpos? E onde estão os nove?" (Lucas 17.17)
COLUNA CAMINHO DA SABEDORIA
O valor das pequenas atitudes
"Quem é fiel no mínimo também é fiel no muito; quem é injusto no mínimo também é injusto no muito." (Lucas 16.10)
COLUNA CAMINHO DA SABEDORIA
A sabedoria de permanecer firme
"Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor." (1 Coríntios 15.58)
COLUNA CAMINHO DA SABEDORIA
Nem toda porta aberta é um bom caminho
"Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte." (Provérbios 14.12)
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