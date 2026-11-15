Publicado 15/11/2026 00:00

É curioso perceber como o ser humano pode se acostumar rapidamente com aquilo que antes considerava uma grande bênção.

O emprego tão esperado se transforma em motivo de reclamação, a família pela qual tanto se orou passa a receber pouca atenção, e as oportunidades que um dia pareciam distantes deixam de despertar gratidão.

No Evangelho de Lucas, encontramos o relato de dez leprosos que foram curados por Jesus. Todos receberam o mesmo benefício, mas apenas um retornou para agradecer.

A pergunta feita pelo Senhor revela uma realidade que continua presente em nossos dias: nem todos os que recebem reconhecem aquilo que lhes foi concedido.

A ingratidão pode surgir quando passamos a considerar tudo como uma obrigação dos outros. Esquecemos os esforços de quem nos ajudou, os sacrifícios realizados em nosso favor e as portas que Deus abriu ao longo da caminhada.

Com o tempo, essa postura compromete relacionamentos e nos impede de reconhecer o bem que permanece ao nosso redor.

Ser grato não significa ignorar dificuldades ou fingir que tudo está bem. Significa reconhecer que, mesmo em meio às adversidades, existem motivos para agradecer.

A gratidão também precisa ser demonstrada às pessoas, por meio do reconhecimento, do respeito e de atitudes que expressem consideração.

Talvez seja necessário olhar novamente para aquilo que já possuímos e recordar o quanto desejávamos algumas das coisas que hoje fazem parte de nossa rotina.

Quem preserva a gratidão aprende a reconhecer a bondade de Deus nas grandes conquistas e nos acontecimentos mais simples da vida.

ORAÇÃO

Senhor meu Deus, livra meu coração da ingratidão e do esquecimento. Ensina-me a viver com contentamento e a expressar minha gratidão por palavras e atitudes. Em nome de Jesus. Amém.